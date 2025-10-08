8 de octubre de 2025 - 19:51

La dolorosa reacción de Boca, Rosario Central y Estudiantes por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

La noticia causó conmoción en los clubes donde dejó una profunda huella. A través de las redes sociales, Boca y Rosario Central lo despidieron.

Los equipos argentinos despiden a Miguel Ángel Russo

Foto:

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La triste noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo generó un profundo dolor en el fútbol argentino, y en especial en aquellas instituciones por las cuales el DT pasó, como Boca, Rosario Central, y Estudiantes, dejando miles de capítulos de alegría y pasión por el deporte.

En las redes sociales, el Xeneize fue el primero en hacerse eco del duro momento. Allí, el club comunicó la partida física, dedicando un sentido mensaje en homenaje. "El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", expresaron.

El comunicado de Boca por Miguel Ángel Russo:

Rosario Central también dedicó un posteo al respecto, con un mensaje corto pero contundente sobre la fuerte ligazón de Russo con el Canalla, y de su capacidad de lucha ante las adversidades sufridas en su vida personal. "Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central".

Los clubes argentinos donde Miguelo dejó una huella no terminan con Boca y Central. Estudiantes de La Plata, que fue su cuna deportiva, publicó en sus redes sociales la despedida a uno de sus grandes exponentes como futbolista y entrenador. "Hasta siempre, Miguel querido. El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento".

Miguel Ángel Russo falleció en su domicilio particular este miércoles a los 69 años, tras complicaciones sufridas en las últimas semanas respecto a su cuadro de salud. Sus últimos días los atravesó en calma, acompañado de su familia, amigos y allegados. La conmoción es grande en el fútbol argentino, que lo despide con respeto y emoción.

