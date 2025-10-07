Con la situación de Russo a cuestas, Boca planifica la ausencia de Leandro Paredes

El Xeneize continúa las prácticas de cara al duelo con Barracas Central por la Liga Profesional, sin Miguel Ángel Russo ni Leandro Paredes.

Boca Juniors no atraviesa jornadas normales. A pesar de la situación de salud de su entrenador Miguel Ángel Russo, que mantiene en vilo a propios y extraños, y a la baja confirmada de Leandro Paredes, que se sumó a la Selección Argentina, el Xeneize sigue entrenando para medirse ante Barracas Central por la Liga Profesional.

El encargado de mantener enfocado al plantel en estas horas dfíciles es el ayudante de campo y actual entrenador interino Claudio Úbeda, que este martes atravesó el primer entrenamiento luego de vencer categóricamente por 5 a 0 a Newell's el pasado fin de semana en La Bombonera.

Ander Herrera o Williams Alarcón, la duda de Úbeda: Paredes I Leandro Paredes será baja de Boca Juniors ante el Guapo En ese aspecto, el cuerpo técnico ya piensa en cómo sustituir al volante central Leandro Paredes, que viajó a Miami para participar de los dos amistosos que tiene prevista la Selección Argentina con Venezuela y Puerto Rico. Los nombres que aparecen como probables son el de Ander Herrera y Williams Alarcón.

Herrera pica en punta, luego de recuperarse de su lesión y sumar minutos en las últimas presentaciones del equipo. Su experiencia y buen trato de balón lo erigen como el principal candidato para reemplazar a Paredes. Por otro lado, el chileno Williams Alarcón pelea el puesto, tras haber quedado afuera de la convocatoria de la Selección de Chile.

Este miércoles por la tarde Úbeda realizará la práctica formal de fútbol, donde probará a ambos futbolistas y comenzará a definir el once inicial que enfrentará a Barracas Central el próximo sábado desde las 14.30 horas en el estadio Claudio Fabián Tapia.