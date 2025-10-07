7 de octubre de 2025 - 18:20

River Plate y un mar de bajas para jugar ante Sarmiento

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo deberá sortear un fin de semana complicado, en medio de varias ausencias de peso.

Gonzalo Montiel, pilar del equipo de Marcelo Gallardo, no podrá estar ante Sarmiento

River Plate quiere comenzar a dejar atrás el mal trago sufrido en el ámbito internacional, que se agravó con el flojo presente en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El elenco de Marcelo Gallardo buscará levantar cabeza ante Sarmiento de Junín, al que enfrentará con múltiples bajas.

Marcelo Gallardo obligado a rotar ante el Verde:

River Plate
Las complicaciones son múltiples debido a que River recibió las citaciones de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, y Lautaro Rivero para la Selección Argentina; Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero para la de Colombia; y Matías Galarza Fonda en Paraguay. Todos ellos ya dejaron momentáneamente Núñez para sumarse a sus respectivos conjuntos nacionales.

Por otro lado, Maximiliano Salas todavía debe purgar una fecha de suspensión luego de su expulsión ante Deportivo Riestra en el último duelo jugado en el Monumental, y se sumó Juan Carlos Portillo, que vio la roja en el polémico partido ante Rosario Central.

De esta forma, Marcelo Gallardo apostará a la recuperación temprana de varios lesionados, que podrían retornar para conformar un once inicial sin tantos juveniles y suplentes. Aquellos que serán vistos de cerca son Enzo Pérez (recuperándose de un profundo corte en la rodilla ante Palmeiras), Gonzalo Martínez (distensión), Maximiliano Meza (tendinopatía rotuliana), y Sebastián Driussi (desgarro en el bíceps femoral).

En caso de que ninguno de los mencionados pueda recibir el alta, el DT recurrirá a juveniles como Agustín De La Cuesta, Santiago Lencina, o Bautista Dadín, que vienen sumando minutos en los últimos meses.

Las bajas de River Plate para jugar con Sarmiento de Junín:

River Plate
Marcos Acuña, jugador de River Plate y la Selección Argentina

  • Gonzalo Montiel: convocado a la Selección Argentina.
  • Marcos Acuña: convocado a la Selección Argentina.
  • Lautaro Rivero: convocado a la Selección Argentina.
  • Kevin Castaño: convocado a la Selección de Colombia.
  • Juan Fernando Quintero: convocado a la Selección de Colombia.
  • Matías Galarza: convocado a la Selección de Paraguay.
  • Maximiliano Salas: suspendido
  • Juan Portillo: suspendido
  • Enzo Pérez: corte en la rodilla
  • Gonzalo Martínez: distensión
  • Maximiliano Meza: tendinopatía
  • Sebastián Driussi: desgarro en el bíceps
