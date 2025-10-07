River Plate y un mar de bajas para jugar ante Sarmiento

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo deberá sortear un fin de semana complicado, en medio de varias ausencias de peso.

Gonzalo Montiel, pilar del equipo de Marcelo Gallardo, no podrá estar ante Sarmiento

River Plate quiere comenzar a dejar atrás el mal trago sufrido en el ámbito internacional, que se agravó con el flojo presente en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El elenco de Marcelo Gallardo buscará levantar cabeza ante Sarmiento de Junín, al que enfrentará con múltiples bajas.

El Muñeco comenzó la semana con el difícil trabajo de suplir a aquellos jugadores que no podrán estar ante el Verde. Entre aquellos que fueron convocados a las diversas selecciones, los suspendidos y los lesionados, el DT tendrá que parar a un equipo inédito.

Marcelo Gallardo obligado a rotar ante el Verde: River Plate Juan Fernando Quintero, uno de los que viajó para la fecha FIFA y no estará disponible Gentileza Las complicaciones son múltiples debido a que River recibió las citaciones de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, y Lautaro Rivero para la Selección Argentina; Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero para la de Colombia; y Matías Galarza Fonda en Paraguay. Todos ellos ya dejaron momentáneamente Núñez para sumarse a sus respectivos conjuntos nacionales.

Por otro lado, Maximiliano Salas todavía debe purgar una fecha de suspensión luego de su expulsión ante Deportivo Riestra en el último duelo jugado en el Monumental, y se sumó Juan Carlos Portillo, que vio la roja en el polémico partido ante Rosario Central.

De esta forma, Marcelo Gallardo apostará a la recuperación temprana de varios lesionados, que podrían retornar para conformar un once inicial sin tantos juveniles y suplentes. Aquellos que serán vistos de cerca son Enzo Pérez (recuperándose de un profundo corte en la rodilla ante Palmeiras), Gonzalo Martínez (distensión), Maximiliano Meza (tendinopatía rotuliana), y Sebastián Driussi (desgarro en el bíceps femoral).