Fecha FIFA: un verdadero dolor de cabeza para River y Marcelo Gallardo

La explicación detrás de la frase del Muñeco tiene que ver con la cantidad de bajas que sufirá el Millonario de cara al partido del próximo domingo ante Sarmiento de Junín, en el Monumental. Entre convocados, lesionados y suspendidos, al menos ocho jugadores de la columna vertebral del equipo no estarán a disposición.

RUMBO A MIAMI: después de jugar el domingo, Paredes, Acuña, Montiel y Rivero viajan para sumarse a la Selección Argentina de cara a la doble fecha FIFA. #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5Lt3KtfJ6w

"No está bueno que se juegue en fecha FIFA. Somos el equipo que más perjudicado sale, pero bueno, lo que pensemos nosotros no importa. Jugaremos con un plantel diezmado por las ausencias de los jugadores de selección", apuntó Gallardo luego del 2-1 en contra en Rosario.

Y a ese número contundente, que desestabilizará más de la cuenta a un River que atraviesa una actualidad irregular y además tiene la necesidad imperiosa de ganar luego de tres caídas al hilo en el Clausura para recuperar terreno en la tabla anual, puede ampliarse. Todo dependerá de cómo evolucionen Enzo Pérez (del corte en la rodilla que lo marginó de los últimos dos partidos) y Sebastián Driussi (distensión en el posterior).

River Plate - Kevin Castaño Kevin Castaño, jugador Colombiano, también será baja en River Plate. CARP

Hay optimismo de que ambos se reincorporen a los trabajos junto al grupo a partir del martes, día en el que volverán a entrenar solo los lesionados (el resto retomará el miércoles) pensando en el Verde. De no haber demoras en sus respectivas rehabilitaciones, el domingo serán titulares dentro de un once con muchos cambios obligados por las bajas.

Para colmo, el incordio de la fecha 12 del Clausura se presenta en un momento delicado de River, no solo en lo futbolístico sino también en lo que respecta a la clasificación a la próxima Copa Libertadores por la tabla anual. Es que la derrota en Arroyito, sumado a la goleada 5-0 de Boca a Newell's, lo hizo caer al tercer lugar y hoy estaría en zona de Repechaje.