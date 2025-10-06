6 de octubre de 2025 - 17:13

Fecha FIFA: un verdadero dolor de cabeza para River y Marcelo Gallardo

La fecha FIFA, en la que por excepción no habrá parate en el fútbol argentino, es un dolor de cabeza para Gallardo: "Somos los más perjudicados", afirmó.

Sufre Marcelo Gallardo. River perderá muchos jugadores por la Fecha FIFA.

Sufre Marcelo Gallardo. River perderá muchos jugadores por la Fecha FIFA. 

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La explicación detrás de la frase del Muñeco tiene que ver con la cantidad de bajas que sufirá el Millonario de cara al partido del próximo domingo ante Sarmiento de Junín, en el Monumental. Entre convocados, lesionados y suspendidos, al menos ocho jugadores de la columna vertebral del equipo no estarán a disposición.

Gonzalo Montiel, un abonado en cada citación de la Selección Argentina.

Gonzalo Montiel, un abonado en cada citación de la Selección Argentina.

Fecha FIFA: la lista de ausentes en River Plate

  • Gonzalo Montiel: convocado a la Selección Argentina.
  • Marcos Acuña: convocado a la Selección Argentina.
  • Lautaro Rivero: convocado a la Selección Argentina.
  • Kevin Castaño: convocado a la Selección de Colombia.
  • Juan Fernando Quintero: convocado a la Selección de Colombia.
  • Matías Galarza: convocado a la Selección de Paraguay.
  • Maximiliano Salas: suspendido por la expulsión contra Riestra, debe cumplir un fecha más.
  • Juan Portillo: suspendido por la roja frente a Rosario Central.

"No está bueno que se juegue en fecha FIFA. Somos el equipo que más perjudicado sale, pero bueno, lo que pensemos nosotros no importa. Jugaremos con un plantel diezmado por las ausencias de los jugadores de selección", apuntó Gallardo luego del 2-1 en contra en Rosario.

Y a ese número contundente, que desestabilizará más de la cuenta a un River que atraviesa una actualidad irregular y además tiene la necesidad imperiosa de ganar luego de tres caídas al hilo en el Clausura para recuperar terreno en la tabla anual, puede ampliarse. Todo dependerá de cómo evolucionen Enzo Pérez (del corte en la rodilla que lo marginó de los últimos dos partidos) y Sebastián Driussi (distensión en el posterior).

Kevin Castaño, jugador Colombiano, también será baja en River Plate.

Kevin Castaño, jugador Colombiano, también será baja en River Plate.

Hay optimismo de que ambos se reincorporen a los trabajos junto al grupo a partir del martes, día en el que volverán a entrenar solo los lesionados (el resto retomará el miércoles) pensando en el Verde. De no haber demoras en sus respectivas rehabilitaciones, el domingo serán titulares dentro de un once con muchos cambios obligados por las bajas.

Para colmo, el incordio de la fecha 12 del Clausura se presenta en un momento delicado de River, no solo en lo futbolístico sino también en lo que respecta a la clasificación a la próxima Copa Libertadores por la tabla anual. Es que la derrota en Arroyito, sumado a la goleada 5-0 de Boca a Newell's, lo hizo caer al tercer lugar y hoy estaría en zona de Repechaje.

