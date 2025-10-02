2 de octubre de 2025 - 21:58

Fútbol: presentaron la pelota con que Argentina deberá luchar por un nuevo campeonato

"Trionda", así se llama el balón oficial del Mundial de Fútbol del 2026 y el término se refiere a las tres naciones organizadoras.

"Trionda", la pelota oficial que se usará en el Mundial 2026.

 "Trionda", la pelota oficial que se usará en el Mundial 2026.

Foto:

web
Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La FIFA presentó junto a Adidas la pelota oficial que se usará en el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México que se llevará a cabo en esos tres países a partir de junio del año que viene. Su nombre es “Trionda” y Lionel Messi posó para la cámara en el estreno.

En el diseño se destacan, además del blanco, los colores que representan las banderas de los tres países sede de la máxima competición internacional, azul, rojo y verde.

El capitán de la selección argentina con el nuevo balón mundialista

El capitán de la selección argentina con el nuevo balón mundialista

“Hay una referencia significativa para cada país anfitrión en cada parte de la pelota, incluyendo una hoja de arce roja para Canadá, un águila verde para México y una estrella azul para EE. UU.”, detalló la cuenta oficial del Mundial 2026.

A su vez, el esférico que será protagonista en la próxima edición de la Copa del Mundo, torneo en el que la Selección argentina buscará defender el título, llevará el nombre “Trionda” a modo de unión entre los tres países anfitriones.

El término “Tri” hará referencia a las tres naciones organizadoras, mientras que “onda” hará alusión a la conexión que existirá entre países hasta que concluya el evento deportivo que comenzar el jueves 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.

Fútbol. La nueva pelota que será usada en el Mundial 2026

Fútbol. La nueva pelota que será usada en el Mundial 2026

Asimismo, el balón cuenta con tres colores: azul, verde y rojo. Cada uno contará con un diseño propio en representación de cada nación. Las estrellas de la bandera de Estados Unidos estarán ubicadas dentro del color azul. México, estará identificado dentro del verde con el águila característica del país y Canadá contará con la hoja de arce en el rojo.

Por último, esta pelota contará con solamente cuatro paneles con el objetivo de lograr una mayor precisión en los golpes. Cabe destacar que varios balones clásicos utilizados en otras citas mundialistas estaban compuestos por 32 paneles.

