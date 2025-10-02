Fútbol: presentaron la pelota con que Argentina deberá luchar por un nuevo campeonato

"Trionda", así se llama el balón oficial del Mundial de Fútbol del 2026 y el término se refiere a las tres naciones organizadoras.

"Trionda", la pelota oficial que se usará en el Mundial 2026.

La FIFA presentó junto a Adidas la pelota oficial que se usará en el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México que se llevará a cabo en esos tres países a partir de junio del año que viene. Su nombre es “Trionda” y Lionel Messi posó para la cámara en el estreno.

En el diseño se destacan, además del blanco, los colores que representan las banderas de los tres países sede de la máxima competición internacional, azul, rojo y verde.

mesiiiii El capitán de la selección argentina con el nuevo balón mundialista Internet “Hay una referencia significativa para cada país anfitrión en cada parte de la pelota, incluyendo una hoja de arce roja para Canadá, un águila verde para México y una estrella azul para EE. UU.”, detalló la cuenta oficial del Mundial 2026.

A su vez, el esférico que será protagonista en la próxima edición de la Copa del Mundo, torneo en el que la Selección argentina buscará defender el título, llevará el nombre “Trionda” a modo de unión entre los tres países anfitriones.

El término “Tri” hará referencia a las tres naciones organizadoras, mientras que “onda” hará alusión a la conexión que existirá entre países hasta que concluya el evento deportivo que comenzar el jueves 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.