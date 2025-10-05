En una noche al rojo vivo, Rosario Central superó a River Plate

En un partido caliente y que tuvo de todo, Rosario Central superó a River Plate por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito por el Torneo Clausura de la Liga Profesional . Abrió la cuenta Borja, y lo dió vuelta el Canalla a través de Ibarra y Malcorra.

El Millonario golpeó primero, cuando sólo transcurrían 9 minutos . Juan Fernando Quintero fue la manija de una jugada que tuvo velocidad en el toque en campo contrario y la viveza del colombiano para meterle una buena pelota a Miguel Borja. El Colibrí ganó en el mano a mano con Facundo Mallo a pura potencia, y remató al primer palo para marcar el 1 a 0.

La respuesta Canalla se dio sobre 21 minutos, a través de un tiro libre de Di María donde el elenco de Núñez hizo todo mal. Acuña la dejó muerta en el intento por despejarla, Armani metió los puños pero no la sacó del área, y Colidio la intentó bajar con el pecho, dejándola boyando para que Franco Ibarra la mande al fondo de la red.

¡¡¡JUANFER FROTÓ LA LÁMPARA Y MIGUEL BORJA ROMPIÓ LA MALA RACHA PARA EL 1-0 DE RIVER VS. ROSARIO CENTRAL!

A partir de allí, el trámite empezó a calentarse, y subió de tono a través del encontronazo entre varios jugadores de ambos equipos. El que salió perjudicado con esa situación fue River, que sufrió dos amarillas seguidas a Portillo y quedó con un hombre menos.

La polémica se instaló debido a que en la previa de la primera amonestación, Ibarra le cometió una fuerte infracción a Acuña que el árbitro no cobró , y que termino con la salida por lesión del Huevo.

LE QUEDÓ LA PELOTA Y LE ROMPIÓ EL ARCO A ARMANI: Ibarra estampó el 1-1 de Rosario Central contra River.

La visita disimuló bastante bien la desventaja numérica hasta el cierre de la primera mitad, y sólo tuvo una chance en contra, al ganar Di María ante Acuña, tirar centro y que Véliz cabecee a las manos de Armani.

Bronca en River por la primera amarilla a Portillo:

PORTILLO AGARRÓ DEL CUELLO A FIDEO DI MARÍA Y FUE AMONESTADO.



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025

La segunda mitad empezó sin demasiadas ocasiones de frente a los arcos, y muy disputado sobre la zona media. A River le costó cruzar la mitad de campo debido a la inferioridad de futbolistas, y el Canalla tardó en arrancar.

Sin embargo, a los 11' el Gigante de Arroyito volvió a explotar y todo cambió. Di María encaró por su sector y tiró un centro que Montiel despejó a medias, permitiendo el espectacular remate de Ignacio Malcorra desde la puerta del área grande que murió en las piolas.

Malcorra marcó el segundo del Canalla:

¡¡GOLAZO DE NACHO MALCORRA PARA PONER EL 2-1 DE ROSARIO CENTRAL ANTE RIVER EN ARROYITO!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025

A partir de allí, el dueño de casa se llenó de energía, y estuvo muy cerca del tercero en tres oportunidades. Primero con un disparo de Malcorra que Armani repelió, y el posterior mano a mano que Copetti perdió ante la gran respuesta del Pulpo. En la siguiente, Di María ejecutó un córner que Giménez desvió con un cabezazo que se estrelló en el palo.

Preocupado por el mal momento del equipo, Marcelo Gallardo mandó al campo a Nacho Fernández y Santiago Lencina para intentar disputar la posesión del balón y frenar los embates de Central. Así tuvo dos chances con Colidio y Fernández, aunque sus remate salieron desviados por poco. La más clara fue a los 42', cuando Dadín encontró el palo tras un centro que mató Borja.

Por otro lado, Rosario Central contó con espacios en la zona de definición, pero falló en varias oportunidades a la hora del último toque. Le perdonó la vida al Millonario, y sufrió hasta la culminación del partido para festejar los tres puntos.

