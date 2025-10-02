Independiente Rivadavia vs. River Plate por la semifinal de la Copa Argentina: cuándo y dónde se jugaría

Con un tanto de Maximiliano Salas, River Plate derrotó a Racing Club por 1-0 y se metió en el cuadro de semifinales de la Copa Argentina. ¿Quién será su rival? Independiente Rivadavia. El Azul del Parque es la gran revelación del certamen y llegó a esta instancia tras derrotar por 3-1 a Tigre en la cancha de Newell's los primeros días de setiembre.
Independiente Rivadavia - Tigre, por Copa Argentina
Copa Argentina
En la otra llave de semifinales, se medirán Argenitnos Juniors vs. Belgrano de Córdoba.
Posible fecha y sede para Independiente Rivadavia vs. River Plate por la Copa Argentina
Con los cuatros equipos confirmados, la organización de la Copa Argentina deberá informar en los próximos días los días y horarios de los dos partidos de semifinales, y sus respectivas sedes. Sin embargo, se disputarían ambos en octubre, y se baraja como posibilidad la semana del 20.
River Plate
River encontró el gol temprano y luego retrocedió, ofreciendo la iniciativa a un Racing que no encuentra el empate.
Gentileza
Las sedes del duelo entre el Millonario y el Azul del Parque, podrían ser: Rosario, Córdoba y se habla del estadio La Pedrera, provincia de San Luis. En este momento, directivos de ambos clubes, ya están en contacto con los principales popes de AFA para definir, día, sede y hora.
La Lepra quiere hacer historia y su próximo rival, será nada ni nada menos que River Plate. Se puede soñar.