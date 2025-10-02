Independiente Rivadavia vs. River Plate por la semifinal de la Copa Argentina: cuándo y dónde se jugaría

River derrotó 1-0 a Racing por la Copa Argentina y se metió en semifinales, llave en la que se medirá con Independiente Rivadavia. Cuándo se jugará y dónde.

Independiente Rivadavia vs. River, semifinal histórica para el fútbol mendocino a través de la Copa Argentina.

En la otra llave de semifinales, se medirán Argenitnos Juniors vs. Belgrano de Córdoba.

Posible fecha y sede para Independiente Rivadavia vs. River Plate por la Copa Argentina Con los cuatros equipos confirmados, la organización de la Copa Argentina deberá informar en los próximos días los días y horarios de los dos partidos de semifinales, y sus respectivas sedes. Sin embargo, se disputarían ambos en octubre, y se baraja como posibilidad la semana del 20.

River Plate River encontró el gol temprano y luego retrocedió, ofreciendo la iniciativa a un Racing que no encuentra el empate. Gentileza Las sedes del duelo entre el Millonario y el Azul del Parque, podrían ser: Rosario, Córdoba y se habla del estadio La Pedrera, provincia de San Luis. En este momento, directivos de ambos clubes, ya están en contacto con los principales popes de AFA para definir, día, sede y hora.