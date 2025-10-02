2 de octubre de 2025 - 20:48

Independiente Rivadavia vs. River Plate por la semifinal de la Copa Argentina: cuándo y dónde se jugaría

River derrotó 1-0 a Racing por la Copa Argentina y se metió en semifinales, llave en la que se medirá con Independiente Rivadavia. Cuándo se jugará y dónde.

Independiente Rivadavia vs. River, semifinal histórica para el fútbol mendocino a través de la Copa Argentina. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Posible fecha y sede para Independiente Rivadavia vs. River Plate por la Copa Argentina

Con los cuatros equipos confirmados, la organización de la Copa Argentina deberá informar en los próximos días los días y horarios de los dos partidos de semifinales, y sus respectivas sedes. Sin embargo, se disputarían ambos en octubre, y se baraja como posibilidad la semana del 20.

River Plate
River encontró el gol temprano y luego retrocedió, ofreciendo la iniciativa a un Racing que no encuentra el empate.

Las sedes del duelo entre el Millonario y el Azul del Parque, podrían ser: Rosario, Córdoba y se habla del estadio La Pedrera, provincia de San Luis. En este momento, directivos de ambos clubes, ya están en contacto con los principales popes de AFA para definir, día, sede y hora.

La Lepra quiere hacer historia y su próximo rival, será nada ni nada menos que River Plate. Se puede soñar.

