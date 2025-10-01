1 de octubre de 2025 - 17:38

Racing Club con un importante cambio para enfrentar a River

El entrenador de Racing Club, Gustavo Costas, diagrama los once para medirse ante el Millonario por la Copa Argentina.

Gustavo Costas, DT de Racing Club

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este jueves por la tarde, Racing Club tiene una gran chance para continuar alimentando su buen momento copero. Mientras aguarda que los días pasen para disputar las semifinales continentales, buscará estirar la alegría en la Copa Argentina nada menos que ante River Plate.

Pensando en la importancia de este duelo, el entrenador Gustavo Costas evitará la rotación y pondrá toda la carne en el asador. Ni el apretado calendario, que lo obligó a jugar por la Libertadores y el clásico ante Independiente en pocos días, es suficiente para cuidar piernas. Al contrario, el DT apuesta a su once de gala con el objetivo de seguir con vida.

Solari, la única duda de Racing Club ante River:

Racing
Racing Club delinea sus once para medirse con River

Racing Club delinea sus once para medirse con River

Por ese motivo, se esperará hasta último momento para ver la evolución de Santiago Solari. La figura en la vuelta ante Vélez Sarsfield arrastra una lesión que lo marginó del clásico frente al Rojo, pero todavía no está descartado al 100%. Si no está bien, seguirá como titular Duván Vergara. Se trata de la única duda que se mantiene a esta hora.

Otra de las noticias importantes relacionadas con los nombres propios se da en la zaga. A pesar de su buen nivel, Nazareno Colombo dejará su lugar en la formación para permitir el ingreso de Marcos Rojo. El exBoca sólo puede jugar por las Copas, por lo que el entrenador está casi obligado a alinearlo en cada posibilidad para que llegue con ritmo a los desafíos futuros.

Según trascendió, la rotación pensando en el duelo de semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo llegará luego del choque ante el Millonario, y apuntará a no sobrecargar a ningún futbolista que esté con molestias. Mientras tanto, Gustavo Costas no se guarda sus fichas.

La probable alineación de la Academia para la Copa Argentina:

En síntesis, la formación para medirse con River Plate, este jueves desde las 18 horas en el Estadio Gigante de Arroyito será: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari o Duván Vergara, Maravilla Martínez, Tomás Conechny.

