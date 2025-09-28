28 de septiembre de 2025 - 17:18

Racing e Independiente de Avellaneda no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0

Racing Club igualó 0 a 0 con Independiente de Avellaneda, en un duelo de realidades dispares por la Liga Profesional.

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Racing e Independiente de Avellaneda no se sacaron ventajas en el clásico de la ciudad, que empezó apasionante y se fue apagando para terminar igualado 0 a 0. Se jugó en el Cilindro por el Torneo Clausura de la Liga Profesional, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

La predicción de la astrología para el duelo entre Racing vs Vélez por Copa Libertadores.

Según la astrología y el tarot, este será el ganador de la serie Vélez vs Racing por Copa Libertadores

Por Cristian Reta
Una pelea de exhibición terminó en escándalo en Brasil.

Pelea de exhibición en Brasil terminó en batalla campal: exestrella de la UFC quedó inconsciente

Por Redacción Deportes

La Academia salió muy enchufada, y antes del minuto ya había generado dos situaciones muy claras. En la primera posesión del local, Rey salió lejos a cortar un centro, y Zabala tuvo que terminar despejando sobre la línea el disparo de Tomás Conechny, mientras que en el rebote Almendra la tiró desviada.

La superioridad no sólo se dio por la intensidad característica del equipo de Gustavo Costas, sino también por la influencia positiva de Santiago Sosa, Bruno Zuculini y Agustín Almendra, que se hicieron amos y señores de la mitad del terreno, quitándole el balón a los creativos de Independiente y pisando el área contraria. Mientras Sosa contó con un cabezazo desviado, el exBoca avisó con otros dos disparos sin puntería.

El Rojo casi no jugó en campo de Racing. Si bien Quinteros intentó poblar el medio con los habilidosos Cabral, Montiel, y Abaldo, ninguno de ellos gravitó. Por eso mismo, en todo el primer tiempo, sólo se aproximó cuando ni Montiel ni Pussetto pudieron darle en pleno al balón, y Pardo la reventó para evitar el gol seguro. Nada más.

El trámite decayó notablemente en el complemento. El dueño de casa perdió intensidad y dejó de llegar con peligro al arco defendido por Rodrigo Rey. La visita, cómoda, no pasó inconvenientes y fue ganando terreno con el correr de los minutos, aunque sin demasiadas ideas.

Lo más importante, y lo único, llegó a los 11', cuando Luciano Cabral se encendió y dejó en el camino a dos rivales para que Cambeses la despeje. Santiago Montiel recibió el rebote, remató de zurda, y sobre la línea la despejó Martirena.

Preocupado por el bajón en la producción de su equipo, el entrenador Gustavo Costas decidió hacer cuatro cambios juntos para revitalizar la tarde. Adentro Balboa, Barrios, Mura y Di Césare, por Vergara, Zuculini, Martirena y Rojas. Sin embargo, Racing nunca pudo recuperar ese ahínco del comienzo y se diluyó.

En la última, con la Academia tirada al ataque, Galdames tuvo la chance de oro para vencer a Cambeses en el mano a mano luego de la corrida en soledad por terreno contrario, pero definió desviado.

El final llegó con reparto de puntos, que en cierta medida le sentó bien a los dos. Racing no perdió el inoportuno clásico, que se jugó en medio de un calendario apretado, e Independiente pasó desapercibido y evitó sumar otro capítulo negativo en su magro presente.

Formaciones de Racing Club - Independiente de Avellaneda:

Racing Club (0): Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Independiente (0): Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

Datos del partido:

Estadio: Cilindro de Avellaneda

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Cambios: ST: 00' I. Rodríguez por Almendra (R), 18' A. Balboa por Vergara (R), 18' M. Barrios por Zuculini (R), 18' F. Mura por Martirena, 18' M. Di Césare por Rojas (R), 27' W. Mazzantti por Abaldo (I), 35' G. Ábalos por Pussetto (I), 35' P. Galdamez por Loyola (I)

Minuto a minuto y estadísticas:

