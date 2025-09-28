Racing e Independiente de Avellaneda no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0

Racing Club igualó 0 a 0 con Independiente de Avellaneda, en un duelo de realidades dispares por la Liga Profesional.

Racing e Independiente de Avellaneda no se sacaron ventajas en el clásico de la ciudad, que empezó apasionante y se fue apagando para terminar igualado 0 a 0. Se jugó en el Cilindro por el Torneo Clausura de la Liga Profesional, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

La Academia salió muy enchufada, y antes del minuto ya había generado dos situaciones muy claras. En la primera posesión del local, Rey salió lejos a cortar un centro, y Zabala tuvo que terminar despejando sobre la línea el disparo de Tomás Conechny, mientras que en el rebote Almendra la tiró desviada.

La superioridad no sólo se dio por la intensidad característica del equipo de Gustavo Costas, sino también por la influencia positiva de Santiago Sosa, Bruno Zuculini y Agustín Almendra, que se hicieron amos y señores de la mitad del terreno, quitándole el balón a los creativos de Independiente y pisando el área contraria. Mientras Sosa contó con un cabezazo desviado, el exBoca avisó con otros dos disparos sin puntería.

El Rojo casi no jugó en campo de Racing. Si bien Quinteros intentó poblar el medio con los habilidosos Cabral, Montiel, y Abaldo, ninguno de ellos gravitó. Por eso mismo, en todo el primer tiempo, sólo se aproximó cuando ni Montiel ni Pussetto pudieron darle en pleno al balón, y Pardo la reventó para evitar el gol seguro. Nada más.

Racing - Independiente de Avellaneda Racing - Independiente de Avellaneda, por Liga Profesional El trámite decayó notablemente en el complemento. El dueño de casa perdió intensidad y dejó de llegar con peligro al arco defendido por Rodrigo Rey. La visita, cómoda, no pasó inconvenientes y fue ganando terreno con el correr de los minutos, aunque sin demasiadas ideas.