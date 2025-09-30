Marcelo Gallardo arma el once de River Plate para medirse con Racing, y dejaría a un referente afuera

River Plate tiene delante de sí uno de los partidos más relevantes que le quedan en este año. Ante Racing por Copa Argentina , Marcelo Gallardo tendrá que dar vuelta la página y demostrar que todavía hay futuro para este plantel. Por ese motivo, el entrenador planea un once con variantes .

Operaron de urgencia al hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López: cómo es su estado de salud actual

Golpazo de Deportivo Riestra, que venció a River Plate en el Monumental

La eliminación en el plano internacional y la caída en casa ante Deportivo Riestra hicieron mella en el ánimo Millonario por estos días. La institución de Núñez pasó de la euforia e ilusión a la decepción en cuestión de horas , y ahora tendrá que comenzar a revertirlo.

Para ello, el partido ante la Academia es clave . Por eso mismo, el DT piensa modificaciones en puestos claves . Gonzalo Montiel reemplazará a Fabricio Bustos, mientras que Lautaro Rivero pelea por un lugar junto a Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz. Por izquierda seguiría Marcos Acuña.

River Plate viene de perder ante Riestra, en un duelo increíble

La situación de Enzo Pérez sigue siendo delicada ya que mantiene secuelas del corte en su rodilla , producido en la vuelta del duelo ante Palmeiras por la Libertadores y está más afuera que adentro.

El volante recibió siete puntos de sutura y los riesgos médicos son altos, ya que una posible infección lo dejaría marginado no solo de este partido sino también de lo que resta de la temporada. Si no juega, seguiría Portillo.

River Galoppo seguirá entre los once del Millonario Gentileza

En cuanto a la creación, Nacho Fernández y Facundo Colidio pelean por un lugar en el equipo, lo que pondría en duda a Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja, dos jugadores muy cuestionados por los hinchas por no haber mostrado un buen nivel en las últimas presentaciones.

De esta forma, el cuerpo técnico apostaría una vez más por el mismo esquema e intérpretes que no lograron pasar de ronda en el certamen internacional, y que recibieron el repudio de parte de los fanáticos luego de la derrota ante Riestra.

La probable formación de River Plate ante Racing:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Nacho Fernández, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio o Miguel Borja.