30 de septiembre de 2025 - 16:53

Marcelo Gallardo arma el once de River Plate para medirse con Racing, y dejaría a un referente afuera

El entrenador de River Plate planifica el equipo con el que chocará ante la Academia por la Copa Argentina.

River Plate - Gonzalo Montiel
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

River Plate tiene delante de sí uno de los partidos más relevantes que le quedan en este año. Ante Racing por Copa Argentina, Marcelo Gallardo tendrá que dar vuelta la página y demostrar que todavía hay futuro para este plantel. Por ese motivo, el entrenador planea un once con variantes.

Leé además

River Plate - Riestra, por la Liga Profesional

Golpazo de Deportivo Riestra, que venció a River Plate en el Monumental

Por Emanuel Cenci
operaron de urgencia al hijo mayor de wanda nara y maxi lopez: como es su estado de salud actual

Operaron de urgencia al hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López: cómo es su estado de salud actual

Por Redacción Espectáculos
River Plate - Riestra
River Plate viene de perder ante Riestra, en un duelo incre&iacute;ble

River Plate viene de perder ante Riestra, en un duelo increíble

Para ello, el partido ante la Academia es clave. Por eso mismo, el DT piensa modificaciones en puestos claves. Gonzalo Montiel reemplazará a Fabricio Bustos, mientras que Lautaro Rivero pelea por un lugar junto a Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz. Por izquierda seguiría Marcos Acuña.

La situación de Enzo Pérez sigue siendo delicada ya que mantiene secuelas del corte en su rodilla, producido en la vuelta del duelo ante Palmeiras por la Libertadores y está más afuera que adentro.

El volante recibió siete puntos de sutura y los riesgos médicos son altos, ya que una posible infección lo dejaría marginado no solo de este partido sino también de lo que resta de la temporada. Si no juega, seguiría Portillo.

River
Galoppo seguir&aacute; entre los once del Millonario

Galoppo seguirá entre los once del Millonario

En cuanto a la creación, Nacho Fernández y Facundo Colidio pelean por un lugar en el equipo, lo que pondría en duda a Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja, dos jugadores muy cuestionados por los hinchas por no haber mostrado un buen nivel en las últimas presentaciones.

De esta forma, el cuerpo técnico apostaría una vez más por el mismo esquema e intérpretes que no lograron pasar de ronda en el certamen internacional, y que recibieron el repudio de parte de los fanáticos luego de la derrota ante Riestra.

La probable formación de River Plate ante Racing:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Nacho Fernández, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio o Miguel Borja.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcelo Gallardo planifica como seguir en River Plate

River Plate ya piensa en el futuro, y se prepara para enfrentar a Riestra

Por Redacción Deportes
Después de 13 años, el Millo y la Academia volverán a verse las caras en un cruce por la Copa Argentina. El duelo tendrá lugar en el Gigante de Arroyito. 

Copa Argentina: River y Racing tienen fecha y sede para un cruce decisivo

Por Redacción Deportes
River Plate - Palmeiras, por Copa Libertadores

Fin del sueño: River Plate cayó con Palmeiras y se despidió de la Copa Libertadores

Por Redacción Deportes
Marcelo Gallardo se la jugó ante Palmeiras

Marcelo Gallardo pateó el tablero y dejó afuera de los once a un referente histórico de River Plate

Por Redacción Deportes