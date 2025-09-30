Sergio Goycochea sin tapujos sobre Marcelo Gallardo y el momento de River: "Está enojado con él mismo"

El exarquero se explayó sobre el presente de River Plate, y aseguró que el Muñeco seguirá más allá de lo que pase por Copa Argentina

Podría decirse que este es el momento de mayor zozobra de Marcelo Gallardo desde que se calzó por primera vez el buzo de director técnico de River Plate. Eliminado en la Copa, con una dura derrota en casa ante Riestra, y con cuatro partidos sin ganar. En ese contexto, Sergio Goycochea llevó tranquilidad.

En su programa, a través de la señal DSports, Goyco comenzó asegurando que la continuidad del entrenador no está en duda, independientemente de lo que suceda el jueves. “Pase lo que pase de acá hasta diciembre, no hay ninguna posibilidad de que el jueves River pierda con Racing por Copa Argentina y se hable de una salida de Gallardo. Eso lo saben todos"

Luego se explayó sobre el sentimiento del Muñeco, que según sus propias palabras reconoce el mal momento. “A mí me parece que él está enojado con él mismo porque ha sorteado situaciones… A ver si se entiende: tenía resultados cercanos más importantes cuando le tocó surfear alguna situación", lanzó.

Goycochea habló de Marcelo Gallardo: "Todos los cañones lo apuntan" Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo, DT de River . Foto: Gentileza EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Para justificar su modo de pensar, Goycochea añadió: "Hoy los resultados, llámese títulos, están más lejos que en aquella situación y sobre todo con el agregado, esto a mi entender, y que él lo sabe, porque es el primero que lo sabe, es que todos los cañones lo están apuntando porque hoy no puede levantar la mano con respecto a los refuerzos: nada“.

Finalmente, el exarquero de River y la Selección Argentina no le sacó responsabilidad al entrenador en relación al armado del equipo. “Del ciclo anterior y de estos 13 meses que lleva en este segundo ciclo, hoy es el River de Gallardo más Gallardo que nunca. No por cómo juega, sino por la formación o la conformación del plantel”, cerró al respecto.