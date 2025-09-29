29 de septiembre de 2025 - 17:46

River con saldo negativo: hacía cuánto que el equipo de Marcelo Gallardo no perdía cuatro partidos al hilo

La derrotade River ante Riestra confirmó la peor racha de derrotas consecutivas en la era Marcelo Gallardo.

River no levanta cabeza y sus hinchas perdieron la paciencia.&nbsp;

Marcelo Gallardo planifica como seguir en River Plate

River Plate ya piensa en el futuro, y se prepara para enfrentar a Riestra

River Plate - Riestra, por la Liga Profesional

Golpazo de Deportivo Riestra, que venció a River Plate en el Monumental

El Millonario venía de un 2025 de alto vuelo: de los 41 encuentros jugados previo a los cuartos de la Copa Libertadores, solo había sufrido dos derrotas, manteniendo un impresionante balance de 20 victorias y 19 empates.Sin embargo, el último tramo de la temporada ha marcado un quiebre abrupto, sumando cuatro caídas en fila.

RIVER DECEPCIONANTE. Suma 4 derrotas consecutivas entre Torneo Clausura y Copa Libertadores.&nbsp;

La dolorosa secuencia de resultados adversos que llevó a esta marca histórica comenzó con la derrota por 1-2 frente a Palmeiras en la ida de la Copa Libertadores, continuó con un 0-2 ante Atlético Tucumán por el torneo local, se selló con la eliminación en Brasil tras caer 1-3 contra el mismo equipo paulista, y se agudizó dramáticamente en la última fecha con el 1-2 frente a Deportivo Riestra.

Esta racha de cuatro partidos seguidos sin sumar puntos no se registraba en River Plate desde el año 2010. En aquel entonces, con Leonardo Astrada como director técnico, el club encadenó la misma cantidad de derrotas consecutivas en el Torneo Clausura. Aquella seguidilla incluyó caídas ante Boca Juniors (0-2), Argentinos Juniors (0-1), Lanús (0-1) y Newell's Old Boys (0-1).

La marca de River en 1982

Con cuatro derrotas ya consumadas, la gran preocupación en el club es el partido ante Racing por Copa Argentina del próximo jueves en Rosario. Para encontrar la última vez que River Plate perdió cinco partidos consecutivos, hay que retroceder hasta el año 1982, una época turbulenta para la institución.

Aquel registro negativo ocurrió en los meses de octubre y noviembre durante el Metropolitano 1982 y la Copa Libertadores 1982. La seguidilla que llegó a cinco derrotas consecutivas se inició con caídas ante Flamengo (1-3) y Newell's Old Boys de Rosario (2-3), continuó con una derrota ante Peñarol (2-4) y Argentinos Juniors (1-3), para culminar con una nueva caída ante Flamengo (2-4).

