29 de septiembre de 2025 - 10:43

Regaló alfajores y después fue la figura ante River: "Es mi momento"

Se trata de Ignacio Arce, arquero de Deportivo Riestra, que contribuyó con una gran actuación para que su equipo siga líder en la Zona B.

Diseño sin título - 2025-09-29T103444.041
Por Cristian Reta

Leé además

Luto en el hockey

Conmoción en el hockey: falleció una jugadora en pleno partido

Por Cristian Reta
Se estrenó la tarjeta verde en el Mundial Sub 20 de Chile

Qué es la tarjeta verde que debutó en el Mundial Sub 20 y cómo cambia el arbitraje

Por Cristian Reta

El guardametas del Malevo aprovechó la entrada en calor para regalar alfajores en la tribuna, mientras los fanáticos lo llamaban por su apellido para recibir la golosina que es uno de los sponsors de Riestra y hasta figura en su buzo.

En ella se puede observar una divertida caricatura del guardameta (como si fuese un mono), mientras sostiene un alfajor. Esta peculiar indumentaria fue presentada en un convenio con Marley, una marca de alfajores y uno de los nuevos sponsors del club.

539045863_17985725636849825_5390462444075275347_n

Con su tradicional humor, Arce suele mostrarse en las redes de la marca, repartiendo la golosina a hinchas, árbitros y seguridad, en la previa de los partidos.

Arce, figura en el Monumental ante River

El aquero fue una de las claves de la victoria de Riestra ante River, donde tapó varios remates a Nacho Fernández y Juanfer Quintero. Incluso, el portero se animó a hacer jueguito tras una mala definición de Borja.

Embed

Me nace y, en ese momento, me relajo. Después, sin faltar el respeto, es mi momento”, explicó Arce en Paso a Paso, asegurando que no tuvo intención de cargar al colombiano, en lo que fue una victoria histórica para el conjunto de Soldati, que venció en su primera presentación en el Monumental, y sigue aferrado a la cima de la tabla.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Murió Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

El luto que envuelve a Lewis Hamilton: "Murió en mis brazos"

Por Cristian Reta
Marcelo Gallardo intentará recomponerse de la dura derrota por Copa Libertadores

Los 7 jugadores de River que pegarían el portazo tras quedarse sin Copa Libertadores

Por Cristian Reta
Marcelo Gallardo, DT de River

La furia de Marcelo Gallardo con el árbitro tras la eliminación de River

Por Cristian Reta
Miguel Ángel Russo, DT de Boca

Se conoció la postura de Boca sobre Miguel Ángel Russo tras la sorpresiva derrota en Florencio Varela

Por Cristian Reta