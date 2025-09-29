Regaló alfajores y después fue la figura ante River: "Es mi momento"

Se trata de Ignacio Arce, arquero de Deportivo Riestra, que contribuyó con una gran actuación para que su equipo siga líder en la Zona B.

River Plate cayó 2-1 ante Deportivo Riestra en el estadio Más Monumental y uno de los grandes responsables de esta victoria fue Ignacio Arce, arquero del elenco visitante, quien realizó grandes atajadas y también se dio el gusto de sorprender a los hinchas millonarios con un gesto que fue muy bien recibido.

El guardametas del Malevo aprovechó la entrada en calor para regalar alfajores en la tribuna, mientras los fanáticos lo llamaban por su apellido para recibir la golosina que es uno de los sponsors de Riestra y hasta figura en su buzo.

La extraña camiseta que posee Nacho Arce Nacho Arce es una de las figuras del fútbol argentino y gracias a sus atajadas el equipo lidera la Zona B del Torneo Clausura 2025. Lo cierto es que el arquero ha lucido, en los últimos encuentros, una particular camiseta.

En ella se puede observar una divertida caricatura del guardameta (como si fuese un mono), mientras sostiene un alfajor. Esta peculiar indumentaria fue presentada en un convenio con Marley, una marca de alfajores y uno de los nuevos sponsors del club.

Con su tradicional humor, Arce suele mostrarse en las redes de la marca, repartiendo la golosina a hinchas, árbitros y seguridad, en la previa de los partidos.