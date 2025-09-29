El luto que envuelve a Lewis Hamilton: "Murió en mis brazos"

El piloto de Ferrari comunicó el fallecimiento de Roscoe, su querida mascota, que era toda una estrella en el mundo de la Fórmula 1.

Este lunes amaneció con tristeza tras el comunicado de Lewis Hamilton, quien informó a través de sus redes sociales la muerte de su perro Roscoe, una de las mascotas más querida de la Fórmula 1. El Bulldog de 12 años acompañó al piloto en sus mejores momentos en la categoría y era un invitado habitual en el paddock.

Lo cierto es que el famoso can atravesaba graves problemas de salud en el último tiempo, donde estuvo ligado a un soporte que le permitía respirar. El corredor británico rogó a sus fans que rezaran por el animalito, que finalmente dejó este plano durante la tarde del domingo.

557814746_18541098955063027_3799695327778523064_n El mensaje de despedida de Lewis Hamilton “Después de cuatro días de soporte vital, luchando con la poca fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo", comenzó el emotivo comunicado del heptacampeón de la Fórmula 1.

7ss5ss “Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado juntos. Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a poner a dormir a un perro, aunque sé que mi mamá y muchos amigos cercanos lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una querida mascota. Aunque fue tan difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio", reflexionó el actual corredor de Ferrari, quien transita una temporada sin podios y con tan solo una victoria en la Sprint de China.

Luego, Hamilton finalizó el posteo con sentidas palabras de agradecimiento a sus fans y seres queridos: “Gracias a todos por el amor y el apoyo que le mostraron a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo. Murió el domingo por la tarde, en mis brazos”, finalizó en el posteo.