Windsurf: Fernando Consorte con una excelente performance en el Mundial de Foil

El especialista náutico correrá a fines de este mes en Mandelieu, Francia, el Mundial en la clase Raceboard de windsurf

Windsurf. Fernando Consorte un gran windsurfista mendocino

Windsurf. Fernando Connsorte

Windsurf. Las aguas del lago Di Garda, en ese lugar se hizo el Mundial y Fernando Consorte salió cuarto

En Italia se disputó el Campeonato Mundial de Windsurf de la Clase Fórmula Foil, Fernando Consorte fue el único argentino que estuvo compitiendo en el torneo ecuménico que se hizo sobre las aguas del Lago Di Garda en Italia

-Fernando, ¿Cómo estuvo en general el Mundial?

-Tuvo un alto nivel. En este tipo de competencias de alto nivel se combinan muchos corredores de varias clases y esto es bueno porque la exigencia es alta y la alta velocidad destaca en las diversas pruebas. El mundial es abierto hay de todas las categorías y edades, en damas y varones. No hay una categoría en particular, pero todos los que intervenimos corremos en una clasificación general

¿En qué categoría competiste y como te fue?

-Corrimos 18 regatas en total, y lamentablemente hubo un día de lluvia, algo que no es común en esta época en el lago Di Garda y por eso se corrieron 18 y no 25 regatas como estaba estipulaba. Salí cuarto, perdí el podio en el último día. Esto es porque cometí un error en una de las regatas de la última fecha, largué pasado. Pero quede 14 en la general.

¿Qué viene ahora en tu calendario personal con el Windsurf?

Se viene en Francia el Mundial Raceboard a finales de octubre. Luego vuelvo y viajo al Sudamericano de Fórmula Foil en Brasil en noviembre, que serán diez días. Después tengo un par de entrenamiento programados en Chile, porque soy entrenador de algunos integrantes del equipo de chileno.

Windsurf. Preciosa postal del Mundial de Italia y Fernando Consorte vuela sobre el lago

¿Quedaste conforme con tu actuación?

-Estoy conforme con el resultado, pero me quedó con el sabor amargo de no poder subir al podio y por un error mío y no salir tercero. Pero como todo deporte el windsurf te da revancha.

¿Cómo se están preparando para la nueva temporada mendocina?

-Nuestra asociación es la única del país, que tiene ranking propio, que tiene ocho fechas cuatro antes de fin de año y cuatro después de año nuevo. Lo corremos como si fuera un campeonato sudamericano o mundial con todas las clases. Es un número importante de deportistas que compiten año a año. Es bueno tener un roce interno, para después estar preparado para un certamen de más envergadura.

-Después del Mundial ¿En qué competencia estuviste?

-En Buenos Aires se corrió la tercera fecha del Ranking Argentino, en esta ocasión gané la competencia y sigo liderando el Ranking.

Fernando Consorte puntualizó que: "estoy muy agradecido a la secretaria de Deportes de la Provincia de Mendoza y la Asociación Mendocina".

