Windsurf: Destacado deportista se prepara para el mundial de la especialidad que será en Italia

Se trata de Fernando Consorte, que es el único windsurfista nacional que competirá en el marco del Mundial en la Fórmula Foil

Windsurf. Fernando Consorte inicia su periplo en el exterior en Italia, luego correrá en Francia y terminará en Brasil.

Windsurf. Fernando Consorte inicia su periplo en el exterior en Italia, luego correrá en Francia y terminará en Brasil.

En estos instantes, en España, el destacado windsurfista Fernando Consorte se prepara para el Mundial de la especialidad acuática, que se disputará en Italia en setiembre y donde espera mejorar todas su performances anteriores en citas planetarias de esta disciplina náutica.

Fernando inició el dialogo, corto, pero fructífero diciendo: "Siempre agradecido y orgulloso de representar a la AMW ( Asociación Mendocina de Windsurf ) y a la AAW ( Asociación Argentina de Windsurf )"..

Luego Consorte comentó que: "El Mundial abierto de la clase Formula Foil se hará en Torbole, en la Región de Trentino-Alto Adigio, sobre las aguas del lago di Garda, desde el 9 al 13 de Setiembre. En estos momentos estoy en España, entrenando en el Puerto de Santa Marí, junto a Gonzalo Costa Hoevel y Fernando Martínez del Cerro . Hasta los días previos al Mundial que viajo a Italia".

Después el deportista sumó: "en estos meses en Mendoza fue bastante complicado hacer agua en Potrerillos ya que dependía mucho de las condiciones climáticas, pero los días buenos aunque estuvo muy frío, entrené igual y en la parte física, si practiqué todos los días con el preparador físico Juan Pablo Vallone".

El windsurfista describió el escenario natural, donde se disputarán las pruebas y el circuito que se trazó para esta cita ecuménica: "El lago Di Garda, con una profundidad de 346 metros, tiene la particularidad muy parecida a la de Potrerillos . Cuando ingresa al térmica caliente , levanta el viento pero acá en dos momentos del día . Una muy temprano a eso de las 6 de de la mañana de norte a sur que dura hasta el mediodía y la otra después de las 2 de la tarde en dirección contraria mas fuerte y con algo de ola . Así que las 6 regatas que se corren por día se pueden hacer perfectamente , salvo que la condición de viento sea muy escasa y no se pueda correr .

El especialista náutico destacó además: "El Mundial es Abierto pero hay sub-categorías de peso y edades , apuntando a dar lo mejor y estar lo mas alto en la clasificación general".

Sobre sus actuaciones en la última temporada nacional y local, Consorte contó: "Respecto a la temporada 2024-2025 en Argentina y Mendoza , gane los dos Rankings de esta Clase . En el Sudamericano de Uruguay que se hizo en Montevideo quede 4° en la General y 1° en GMaster .

Fernando Consorte señaló claramente cuáles son sus próximos desafíos deportivos. "Cuando termine acá en Europa, vuelvo a Argentina para prepararme para el Mundial de Raceboard que se hace en Mandelieu, Francia desde el 20 al 25 de Octubre y luego a Brasil que se hace el Sudamericano de Formula Foil en Maragogi del 19 al 23 de Noviembre .

