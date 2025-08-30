30 de agosto de 2025 - 15:33

Alejandro Garnacho busca relanzar su carrera en el Chelsea: "Estoy deseando empezar"

El extremo firmó con el Chelsea de Inglaterra, tras acordar su salida del Manchester United. Así, intentará recuperar terreno para ir al Mundial.

Alejandro Garnacho y su nuevo club

Por Emanuel Cenci

Luego de una pretemporada cargada de incertidumbre y entredichos con el Manchester United, el atacante Alejandro Garnacho finalmente arregló su llegada al Chelsea, donde fue presentado y conoció a sus nuevos compañeros. De esta forma, cumplió su deseo de mantenerse en la Premier League y buscará recuperar el terreno perdido.

En las últimas horas, el elenco Blue lo presentó oficialmente como su flamante fichaje, y publicó los detalles de una operación cuyas negociaciones se extendieron durante varias semanas y que se terminaron cerrando satisfactoriamente para todas las partes involucradas.

Alejandro Garnacho y un nuevo capítulo en su carrera:

image
Alejandro Garnacho se visti&oacute; de Blue

Alejandro Garnacho se vistió de Blue

Según trascendió, el Chelsea pagó 40 millones de libras, casi el doble de lo que había ofrecido inicialmente, y se aseguró contar con los servicios del joven de 21 años hasta el 2032.

En sus primeras declaraciones como nuevo jugador del cuadro Azul, Garnacho expresó su alegría: "Es un momento increíble para mi familia y para mí poder formar parte de este gran club. Estoy deseando empezar. Vi el Mundial de Clubes y poder unirme a los campeones del mundo es algo especial: ¡somos el mejor equipo del mundo! Es increíble estar aquí y estoy muy feliz“.

La primera jornada en su nueva institución incluyó una sesión de fotos en el Stamford Bridge, y observar el partido que sus flamantes compañeros disputaron ante Fulham por la fecha 3 de la Premier League, y que terminó con victoria por 2 a 0.

