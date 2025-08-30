Alejandro Garnacho busca relanzar su carrera en el Chelsea: "Estoy deseando empezar"

El extremo firmó con el Chelsea de Inglaterra, tras acordar su salida del Manchester United. Así, intentará recuperar terreno para ir al Mundial.

Luego de una pretemporada cargada de incertidumbre y entredichos con el Manchester United, el atacante Alejandro Garnacho finalmente arregló su llegada al Chelsea, donde fue presentado y conoció a sus nuevos compañeros. De esta forma, cumplió su deseo de mantenerse en la Premier League y buscará recuperar el terreno perdido.

En las últimas horas, el elenco Blue lo presentó oficialmente como su flamante fichaje, y publicó los detalles de una operación cuyas negociaciones se extendieron durante varias semanas y que se terminaron cerrando satisfactoriamente para todas las partes involucradas.

Alejandro Garnacho y un nuevo capítulo en su carrera: image Alejandro Garnacho se vistió de Blue Según trascendió, el Chelsea pagó 40 millones de libras, casi el doble de lo que había ofrecido inicialmente, y se aseguró contar con los servicios del joven de 21 años hasta el 2032.

En sus primeras declaraciones como nuevo jugador del cuadro Azul, Garnacho expresó su alegría: "Es un momento increíble para mi familia y para mí poder formar parte de este gran club. Estoy deseando empezar. Vi el Mundial de Clubes y poder unirme a los campeones del mundo es algo especial: ¡somos el mejor equipo del mundo! Es increíble estar aquí y estoy muy feliz“.

La primera jornada en su nueva institución incluyó una sesión de fotos en el Stamford Bridge, y observar el partido que sus flamantes compañeros disputaron ante Fulham por la fecha 3 de la Premier League, y que terminó con victoria por 2 a 0.