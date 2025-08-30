River Plate quiere mantener la cima ante San Martín de San Juan: hora, TV, formaciones

River Plate recibe a San Martín de San Juan este domingo desde las 19.15 horas, por la fecha 7 de la Liga Profesional.

Compartir







River Plate recibe este domingo a San Martín de San Juan en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Núñez desde las 19.15 horas, con el arbitraje de Darío Herrera.

El equipo del entrenador Marcelo Gallardo viene de vencer 4-3 en los penales a Unión de Santa Fe, el pasado jueves en Mendoza tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, por los octavos de final de la Copa Argentina. Al Millonario le costó el trámite y, al igual que contra Libertad de Paraguay en Copa Libertadores, el arquero Franco Armani volvió a agigantarse para darle el boleto a la próxima instancia.

River Plate - Franco Armani En relación con lo que fue esta trabajada victoria por penales ante Unión, el director técnico solo mantendría como titular al mencionado Armani, y al defensor Lautaro Rivero. A estos dos se le pueden sumar Lucas Martínez Quarta y el colombiano Kevin Castaño que pelean un lugar con el chileno Paulo Diaz y Juan Cruz Meza, respectivamente.

Por su parte, el equipo de Leandro Romagnoli viene de ganarle 1-0 a Gimnasia La Plata, el pasado sábado en condición de local, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura. Si bien los cuyanos se encuentran dentro de los puestos de playoffs con ocho puntos, los ojos de los sanjuaninos están puestos en la tabla anual y la de promedios donde se encuentran últimos en ambas.

River Plate - Unión River Plate - Unión, por Copa Argentina Copa Argentina Probables formaciones de River Plate - San Martín: River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Matías Galarza, Juan Portillo, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio.DT: Marcelo Gallardo.