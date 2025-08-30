30 de agosto de 2025 - 16:01

River Plate quiere mantener la cima ante San Martín de San Juan: hora, TV, formaciones

River Plate recibe a San Martín de San Juan este domingo desde las 19.15 horas, por la fecha 7 de la Liga Profesional.

River Plate juega con San Martín de San Juan

River Plate juega con San Martín de San Juan

Foto:

Gentileza

River Plate recibe este domingo a San Martín de San Juan en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Núñez desde las 19.15 horas, con el arbitraje de Darío Herrera.

Leé además

Miguel Ángel Borja tiene chances de ser titular en River Plate

La determinación de Marcelo Gallardo sobre el equipo para enfrentar a San Martín
River Plate - Unión, por Copa Argentina

Franco Armani se vistió de héroe y River Plate venció a Unión por penales

Por Emanuel Cenci

El equipo del entrenador Marcelo Gallardo viene de vencer 4-3 en los penales a Unión de Santa Fe, el pasado jueves en Mendoza tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, por los octavos de final de la Copa Argentina. Al Millonario le costó el trámite y, al igual que contra Libertad de Paraguay en Copa Libertadores, el arquero Franco Armani volvió a agigantarse para darle el boleto a la próxima instancia.

Por su parte, el equipo de Leandro Romagnoli viene de ganarle 1-0 a Gimnasia La Plata, el pasado sábado en condición de local, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura. Si bien los cuyanos se encuentran dentro de los puestos de playoffs con ocho puntos, los ojos de los sanjuaninos están puestos en la tabla anual y la de promedios donde se encuentran últimos en ambas.

River Plate - Unión
River Plate - Unión, por Copa Argentina

River Plate - Unión, por Copa Argentina

Probables formaciones de River Plate - San Martín:

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Matías Galarza, Juan Portillo, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio.DT: Marcelo Gallardo.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Caseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Pablo García, Nicolás Watson, Marco Iacobellis, Sebastián González, Santiago Salle; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Datos del partido:

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Germán Delfino

Hora: 19.15

TV: TNT Sports.

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

River Plate se prepara para jugar con Unión

Marcelo Gallardo mantiene una duda para los once de River Plate en Mendoza

Por Redacción Deportes
River Plate quiere cortar con seis partidos sin ganar en el Malvinas Argentinas

River Plate en el estadio Malvinas Argentinas: racha negativa y decepciones

Por Emanuel Cenci
Maximiliano Salas fue determinante para empujar a Lanús contra su arco. El ex Racing está adaptado al mundo River. 

Lanús se lo empató a River en la última jugada del partido

Por Redacción Deportes
Ian Subiabre, joya de River Plate en la mira del Barcelona

Barcelona busca a un juvenil de River Plate: ¿el nuevo Franco Mastantuono?

Por Redacción Deportes