29 de agosto de 2025 - 17:31

La determinación de Marcelo Gallardo sobre el equipo para enfrentar a San Martín

River Plate recibe a San Martín de San Juan el domingo, y el entrenador planifica el once inicial con poco tiempo disponible.

Miguel Ángel Borja tiene chances de ser titular en River Plate

Miguel Ángel Borja tiene chances de ser titular en River Plate

Foto:

El exigente calendario no le da tiempo a Marcelo Gallardo para diagramar el encuentro ante San Martín de San Juan por el Torneo Clausura de la Liga Profesional, por lo que el DT de River Plate tomará una decisión particular respecto a los que saltarán al campo de juego apenas tres días después de eliminar a Unión por Copa Argentina.

Leé además

Marcelo Gallardo buscará que su equipo llegue a semifinales de final de la Copa Argentina. 

Copa Argentina: Marcelo Gallardo definió el equipo titular de River para enfrentar a Unión en Mendoza
Marcelo Gallardo

El lado más tierno de Marcelo Gallardo en Mendoza: el conmovedor gesto con un bebé hincha de River

Por Redacción Deportes

El entrenador no cuenta con mucho tiempo para pensar, y mucho menos para probar variantes en una práctica antes de disputar el duelo correspondiente a la fecha 7. Es que el Millonario retornó este viernes a Núñez y afronta su jornada libre, para tener el único entrenamiento este sábado, 24 horas antes del cotejo.

Por ese motivo, se vislumbra que Gallardo tocará lo menos posible el esquema y sus intérpretes, exigiendo a parte de sus futbolistas a sumar otros noventa minutos. Mientras tanto, cuidará a los que están tocados, o no están para tal carga.

Los cambios que planifica Marcelo Gallardo para el domingo:

Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo y una dura determinación en River Plate

Marcelo Gallardo y una dura determinación en River Plate

Los que saldrían del once inicial son: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña en el fondo, Enzo Pérez e Ignacio Fernández en la zona media, y la dupla de delanteros Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. Todos ellos, con el objetivo de equilibrar el desgaste y descansar para evitar contratiempos desde lo físico.

Además, el entrenador sigue sin estar convencido del rendimiento que muestra Lucas Martínez Quarta en la zaga, por lo que ese lugar está en disputa entre Lautaro Rivero y Paulo Díaz, que podría regresar.

Fabricio Bustos (recuperado de su lesión y disponible para sumar minutos), Milton Casco, Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio y Miguel Borja retornarían al once inicial, mientras que pelean por contar con una chance desde el arranque Matías Galarza Fonda, Juan Portillo, y Juan Cruz Meza.

La probable formación de River Plate:

RIVER PLATE ENTRENAMIENTO
Por la sexta fecha de la zona B del Torneo Clausura, River Plate visita a Lanús por la Liga Profesional.

Por la sexta fecha de la zona B del Torneo Clausura, River Plate visita a Lanús por la Liga Profesional.

De esta manera, la problable formación de River Plate para recibir este domingo por la tarde a San Martín de San Juan es: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Matías Galarza, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

River Plate se prepara para jugar con Unión

Marcelo Gallardo mantiene una duda para los once de River Plate en Mendoza

Por Redacción Deportes
Por los octavos de final de la Copa Libertadores, River se mide con Libertad en el Monumental. 

Copa Libertadores: River eliminó por penales a Libertad y se medirá con Palmeiras en cuartos de final

Por Redacción Deportes
Manuel Lanzini es nuevo jugador de Vélez, tras no ser tenido en cuenta en River Plate. 

Manuel Lanzini se sumó a Vélez tras quedar marginado por Marcelo Gallardo en River

Por Redacción Deportes
COPA LIBERTADORES.  River Plate recibe a Libertad de Paraguay y Marcelo Gallardo ya definió el equipo titular. 

Copa Libertadores: Marcelo Gallardo confirmó el equipo titular de River para recibir a Libertad

Por Redacción Deportes