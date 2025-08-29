La determinación de Marcelo Gallardo sobre el equipo para enfrentar a San Martín

El exigente calendario no le da tiempo a Marcelo Gallardo para diagramar el encuentro ante San Martín de San Juan por el Torneo Clausura de la Liga Profesional, por lo que el DT de River Plate tomará una decisión particular respecto a los que saltarán al campo de juego apenas tres días después de eliminar a Unión por Copa Argentina.
El entrenador no cuenta con mucho tiempo para pensar, y mucho menos para probar variantes en una práctica antes de disputar el duelo correspondiente a la fecha 7. Es que el Millonario retornó este viernes a Núñez y afronta su jornada libre, para tener el único entrenamiento este sábado, 24 horas antes del cotejo.
Por ese motivo, se vislumbra que Gallardo tocará lo menos posible el esquema y sus intérpretes, exigiendo a parte de sus futbolistas a sumar otros noventa minutos. Mientras tanto, cuidará a los que están tocados, o no están para tal carga.
Los cambios que planifica Marcelo Gallardo para el domingo:
Los que saldrían del once inicial son: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña en el fondo, Enzo Pérez e Ignacio Fernández en la zona media, y la dupla de delanteros Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. Todos ellos, con el objetivo de equilibrar el desgaste y descansar para evitar contratiempos desde lo físico.
Además, el entrenador sigue sin estar convencido del rendimiento que muestra Lucas Martínez Quarta en la zaga, por lo que ese lugar está en disputa entre Lautaro Rivero y Paulo Díaz, que podría regresar.
Fabricio Bustos (recuperado de su lesión y disponible para sumar minutos), Milton Casco, Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio y Miguel Borja retornarían al once inicial, mientras que pelean por contar con una chance desde el arranque Matías Galarza Fonda, Juan Portillo, y Juan Cruz Meza.
La probable formación de River Plate:
Por la sexta fecha de la zona B del Torneo Clausura, River Plate visita a Lanús por la Liga Profesional.
De esta manera, la problable formación de River Plate para recibir este domingo por la tarde a San Martín de San Juan es: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Matías Galarza, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio.