Boca defiende su racha positiva ante Aldosivi: hora, TV, formaciones

Boca Juniors visita a Aldosivi de Mar del Plata este domingo desde las 14.30 horas, en el marco de la fecha 7 del Clausura de la Liga Profesional.

Boca - Aldosivi por la fecha 7 de la Liga Profesional

Boca Juniors visita este domingo a Aldosivi de Mar del Plata, en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio José María Minella desde las 14.30 horas, con el arbitraje de Sebastián Zunino.

Por Redacción Deportes
En relación con lo que fue la victoria ante el Taladro en condición de local, el entrenador Russo hará una sola modificación y será el retorno de Ayrton Costa a la zaga central por Marco Pellegrino que sufrió una lesión de segundo grado en el obturador externo izquierdo y no podrá estar.

Por su parte, el equipo de Mariano Charlier viene de perder 1-0 con Estudiantes de La Plata el pasado lunes en condición de visitante, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura. El presente del Tiburón no es el mejor: último en el Grupo A y anteúltimo tanto en la tabla anual como en los promedios, luchando para escapar de esa zona y no descender a la Primera Nacional.

image
El Tibur&oacute;n est&aacute; complicado con el descenso

El Tiburón está complicado con el descenso

Para este partido ante Boca, el entrenador Charlier repetiría el mismo equipo que cayó en el estadio Jorge Luis Hirschi con el gol de Leandro González Pirez.

Probables formaciones de Aldosivi - Boca:

Aldosivi de Mar del Plata: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Matías García, Roberto Bochi; Tiago Serrago, Justo Giani y Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Datos del partido:

Estadio: José Maria Minella

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: José Carreras

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

