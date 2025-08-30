Boca defiende su racha positiva ante Aldosivi: hora, TV, formaciones

Boca Juniors visita a Aldosivi de Mar del Plata este domingo desde las 14.30 horas, en el marco de la fecha 7 del Clausura de la Liga Profesional.

Boca Juniors visita este domingo a Aldosivi de Mar del Plata, en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio José María Minella desde las 14.30 horas, con el arbitraje de Sebastián Zunino.

El equipo del entrenador Miguel Ángel Russo viene de vencer 2-0 a Banfield el pasado domingo en La Bombonera, por la sexta fecha del certamen doméstico. Este triunfo fue el segundo del Xeneize en lo que va del semestre, y le dio aire tanto al director técnico como a los jugadores que venían siendo duramente cuestionados.

image La lista de convocados de Miguel Russo en Boca En relación con lo que fue la victoria ante el Taladro en condición de local, el entrenador Russo hará una sola modificación y será el retorno de Ayrton Costa a la zaga central por Marco Pellegrino que sufrió una lesión de segundo grado en el obturador externo izquierdo y no podrá estar.

Por su parte, el equipo de Mariano Charlier viene de perder 1-0 con Estudiantes de La Plata el pasado lunes en condición de visitante, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura. El presente del Tiburón no es el mejor: último en el Grupo A y anteúltimo tanto en la tabla anual como en los promedios, luchando para escapar de esa zona y no descender a la Primera Nacional.

image El Tiburón está complicado con el descenso Para este partido ante Boca, el entrenador Charlier repetiría el mismo equipo que cayó en el estadio Jorge Luis Hirschi con el gol de Leandro González Pirez.