A Boca Juniors se le escapó en el final, y perdió ante Defensa y Justicia

Por el Clausura de la Liga Profesional , Defensa y Justicia y Boca Juniors protagonizaron un partido de pocas luces en el Norberto Tito Tomaghello. El local lo ganó por 2 a 1 con el doblete de Osorio, mientras que igualó transitoriamente Leandro Paredes.

El primer tiempo fue chato, debido al poco vértigo y velocidad de ambos conjuntos. Defensa se dedicó a no dar espacios en campo propio, mientras que el Xeneize monopolizó la posesión del balón sin encontrar caminos para adelantarse en el marcador.

Gran parte de la modorra de la etapa inicial se debió al buen marcaje del Halcón sobre Leandro Paredes . Cada vez que el volante central tomó contacto con la pelota, un futbolista local llegó para presionarlo y no dejarlo actuar libremente. Por ese motivo, a Boca le faltó generación de fútbol.

En ese período sólo hubo tres chances. A los 5', Merentiel probó de media distancia y encontró la buena respuesta de Bologna. A los 24', Lautaro Blanco capturó un rebote de una pelota parada y sacó un remate desviado. Dos minutos más tarde llegó la más clara, cuando Giménez puso bien el cuerpo contra su marcador, la paró de pecho, y disparó sin puntería ante el achique del arquero.

El complemento mejoró en intensidad. Defensa y Justicia se adelantó unos metros en el terreno, y rompió un poco el trámit e al generar varias oportunidades clarísimas.

En el lapso de un minuto, entre los 12' y los 13', el dueño de casa se acercó en tres oportunidades. Primero Kevin Gutiérrez metió un buen cambio de frente y Cannavo sacó una volea que se estrelló en el travesaño. En la continuidad de esa jugada, González disparó y Marchesín la mandó al córner. En esa acción, Osorio ganó en las alturas y el uno de Boca nuevamente ahogó el grito.

Baliño no dudó, penal para Defensa y Justicia:

Embed BALIÑO REVISÓ EN EL VAR Y HAY PENAL PARA DEFENSA ANTE BOCA



BALIÑO REVISÓ EN EL VAR Y HAY PENAL PARA DEFENSA ANTE BOCA

La respuesta del elenco de Miguel Russo, dirigido interinamente por Claudio Úbeda, llegó con Miguel Merentiel bajando el balón en el área, y con Milton Giménez tirándola por arriba del travesaño al llegar exigido. Más tarde, Alan Velasco probó desde lejos y Damián Fernández lo tapó.

El cero se rompió a los 33', cuando una pelota filtrada encontró a Osorio mano a mano con Agustín Marchesín, que lo bajó dentro del área cometiéndole penal. El juez Jorge Baliño no dudó ni siquiera con la revisión del VAR, y el propio número 7 canjeó la infracción por gol.

Ander Herrera recibió una dura falta. Penal para Boca:

Embed PENAL PARA BOCA Kevin Gutiérrez le cometió falta a Ander Herrera



PENAL PARA BOCA Kevin Gutiérrez le cometió falta a Ander Herrera

Sin embargo, pocos instantes más tarde la historia volvió a tener un giro inesperado. Ander Herrera intentaba rematar cuando Kevin Gutiérrez le cometió una clara falta, y el juez dictó penal. Leandro Paredes no falló, e igualó el marcador.

Las emociones continuaron en los minutos finales. A los 49', Soto ejecutó un tiro libre pasado al segundo palo y Osorio la mandó a guardar ante la complicidad de Agustín Marchesín, que quedó a mitad de camino para cortar el centro en el área chica.

Doblete de Osorio para la victoria de Defensa:

Embed EL HALCÓN LO GANA SOBRE EL FINAL



Marchesín y la defensa de Boca dudaron y Osorio no perdonó para el 2-1 de Defensa y Justicia



EL HALCÓN LO GANA SOBRE EL FINAL

Marchesín y la defensa de Boca dudaron y Osorio no perdonó para el 2-1 de Defensa y Justicia

Fue victoria justa de Defensa y Justicia. Si bien es cierto que jugó un mal primer tiempo, mejoró en el complemento y pegó en los momentos justos. Boca, por su parte, dejó pasar una buena chance para ponerle presión al puntero Unión.

