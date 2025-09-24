Volvieron a hospitalizar a Miguel Ángel Russo, y no estará en las prácticas hasta este jueves

El entrenador de Boca Juniors quedó internado algunas horas después de recibir el alta médica, y su presencia durante lo que resta de la semana está en duda

Apenas algunas horas después de haber recibido el alta médica al atravesar otro cuadro de deshidratación, Miguel Ángel Russo volvió a quedar internado, y no podrá ser parte de las prácticas de Boca Juniors pensando en Defensa y Justicia como mínimo hasta este jueves.

La visita a un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires para realizarse estudios específicos estaba programada por el entorno del DT, que deberá quedarse la noche de este miércoles para ser controlado por los médicos. En caso de que todo transite por los carriles normales, recibirá el alta este jueves y podrá retornar a su hogar.

Por el momento se desconoce si luego del alta médica podrá reintegrarse de manera rápida a las prácticas del Xeneize, o si tendrá que regresar de manera paulatina a la actividad. Así, también queda la duda sobre si podrá estar presente en el banco de suplentes el próximo fin de semana, cuando Boca visite a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Miguel Ángel Russo y la preocupación sobre su estado de salud: Miguel Ángel Russo y la decisión con el plantel de Boca Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors Cabe destacar que no es la primera vez que el entrenador es noticia por su estado de salud. En las últimas semanas, Russo atravesó otras dos internaciones. La primera ocurrió en la semana previa al choque con Rosario Central en el Gigante de Arroyito, y la segunda ocurrió en el comienzo de esta semana. El diagnóstico que recibió fue de una infección urinaria en la primera ocasión, y luego un cuadro de deshidratación.

Luego del partido ante Central Córdoba, el propio Russo se defendió de los rumores de un mal estado de salud general en conferencia de prensa. "¿Cómo me ves? Muy bien. Entonces (lo que se diga) me entra por un oído y sale por el otro. El que sabe sobre su salud es uno mismo y si estoy trabajando es porque tengo el alta de todos, y mi familia es la primera", expresó.