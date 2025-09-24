24 de septiembre de 2025 - 17:17

Volvieron a hospitalizar a Miguel Ángel Russo, y no estará en las prácticas hasta este jueves

El entrenador de Boca Juniors quedó internado algunas horas después de recibir el alta médica, y su presencia durante lo que resta de la semana está en duda

Miguel Ángel Russo, otra vez internado

Miguel Ángel Russo, otra vez internado

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Apenas algunas horas después de haber recibido el alta médica al atravesar otro cuadro de deshidratación, Miguel Ángel Russo volvió a quedar internado, y no podrá ser parte de las prácticas de Boca Juniors pensando en Defensa y Justicia como mínimo hasta este jueves.

Leé además

Miguel Ángel Russo volvió a ser internado

Miguel Ángel Russo volvió a ser internado tras el partido de Boca

Por Cristian Reta
Boca - Central Córdoba Santiago del Estero, por Liga Profesional

Boca ganaba 2 a 0, pero Central Córdoba reaccionó y sacó un gran empate en La Bombonera

Por Emanuel Cenci

La visita a un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires para realizarse estudios específicos estaba programada por el entorno del DT, que deberá quedarse la noche de este miércoles para ser controlado por los médicos. En caso de que todo transite por los carriles normales, recibirá el alta este jueves y podrá retornar a su hogar.

Por el momento se desconoce si luego del alta médica podrá reintegrarse de manera rápida a las prácticas del Xeneize, o si tendrá que regresar de manera paulatina a la actividad. Así, también queda la duda sobre si podrá estar presente en el banco de suplentes el próximo fin de semana, cuando Boca visite a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Miguel Ángel Russo y la preocupación sobre su estado de salud:

Miguel Ángel Russo y la decisión con el plantel de Boca
Miguel &Aacute;ngel Russo, entrenador de Boca Juniors

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Cabe destacar que no es la primera vez que el entrenador es noticia por su estado de salud. En las últimas semanas, Russo atravesó otras dos internaciones. La primera ocurrió en la semana previa al choque con Rosario Central en el Gigante de Arroyito, y la segunda ocurrió en el comienzo de esta semana. El diagnóstico que recibió fue de una infección urinaria en la primera ocasión, y luego un cuadro de deshidratación.

Luego del partido ante Central Córdoba, el propio Russo se defendió de los rumores de un mal estado de salud general en conferencia de prensa. "¿Cómo me ves? Muy bien. Entonces (lo que se diga) me entra por un oído y sale por el otro. El que sabe sobre su salud es uno mismo y si estoy trabajando es porque tengo el alta de todos, y mi familia es la primera", expresó.

Mientras el entrenador de 69 años no está al mando del equipo, su cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda se hace cargo de los entrenamientos y prepara la formación con la que enfrentarán al Halcón de Varela por una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Miguel Ángel Russo encontró el reemplazante de Edinson Cavani

Miguel Ángel Russo ya tiene al reemplazante de Edinson Cavani

Por Redacción Deportes
El delantero uruguayo volvió a lesionarse y quedó descartado para el partido del domingo. 

Boca Jrs prepara variantes para recibir a Central Córdoba: Cavani afuera y vuelve Marchesín

Por Redacción Deportes
Miguel Ángel Russo tomó una decisión en Boca

Se conoció la nueva regla en Boca tras los gestos de fastidio de Carlos Palacios

Por Cristian Reta
Juan Román Riquelme, presidente de Boca

La firme determinación de Juan Román Riquelme sobre el futuro manager de Boca

Por Emanuel Cenci