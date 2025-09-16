La firme determinación de Juan Román Riquelme sobre el futuro manager de Boca

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, tomó la decisión de delegar las responsabilidades del fútbol en una persona de su confianza.

Marcelo Delgado, el único encargado del fútbol hasta 2026: Los miembros del Consejo de Fútbol: Cascini, Bermúdez y Delgado. Delgado, el único sobreviviente del Consejo de Fútbol Según trascendió, el principal directivo decidió asignarle la tarea a alguien de su plena confianza: Marcelo Delgado. El Chelo es el único sobreviviente del Consejo de Fútbol y ya cumplía de manera individual las responsabilidades de mánager deportivo desde hace algunos meses, cuando la fuerte presión de los hinchas y el ambiente del deporte decantó en las salidas de Raúl Cascini y Mauricio Serna.

En cuanto al futuro, Delgado seguirá en soledad hasta fin de año. En 2026, Riquelme contrataría a otra persona para repartir las cargas y responsabilidades del día a día de manera igualitaria. No se tratará de un jefe o un empleado del Chelo, sino un compañero con el cual podrá apoyarse. De todas formas, el nombre propio no ha surgido, y es un misterio.

El detrás de la decisión de Juan Román Riquelme: Juan Román Riquelme frenó la búsqueda de un manager Juan Román Riquelme frenó la búsqueda de un manager La decisión está basada en que el Xeneize logró surfear la crisis futbolística que lo había llevado a la racha negativa más grande de su historia, con Miguel Ángel Russo a la cabeza del plantel, y con el único integrante del Consejo de fútbol como fuente de consulta y de apoyo permanente en el día a día. Además, destacan su perfil bajo, que colabora para apagar incendios y no desviar el foco de atención.