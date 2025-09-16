La firme determinación de Juan Román Riquelme sobre el futuro manager de Boca

Después de muchas especulaciones en torno a la persona que ocuparía el cargo de manager deportivo de Boca Juniors, su presidente Juan Román Riquelme finalmente tomó una decisión y confirmó al elegido para dicha responsabilidad hasta 2026. De esta manera, le puso un freno a la danza de nombres.
Marcelo Delgado, el único encargado del fútbol hasta 2026:
Los miembros del Consejo de Fútbol: Cascini, Bermúdez y Delgado.
Delgado, el único sobreviviente del Consejo de Fútbol
Según trascendió, el principal directivo decidió asignarle la tarea a alguien de su plena confianza: Marcelo Delgado. El Chelo es el único sobreviviente del Consejo de Fútbol y ya cumplía de manera individual las responsabilidades de mánager deportivo desde hace algunos meses, cuando la fuerte presión de los hinchas y el ambiente del deporte decantó en las salidas de Raúl Cascini y Mauricio Serna.
En cuanto al futuro, Delgado seguirá en soledad hasta fin de año. En 2026, Riquelme contrataría a otra persona para repartir las cargas y responsabilidades del día a día de manera igualitaria. No se tratará de un jefe o un empleado del Chelo, sino un compañero con el cual podrá apoyarse. De todas formas, el nombre propio no ha surgido, y es un misterio.
El detrás de la decisión de Juan Román Riquelme:
Juan Román Riquelme frenó la búsqueda de un manager
La decisión está basada en que el Xeneize logró surfear la crisis futbolística que lo había llevado a la racha negativa más grande de su historia, con Miguel Ángel Russo a la cabeza del plantel, y con el único integrante del Consejo de fútbol como fuente de consulta y de apoyo permanente en el día a día. Además, destacan su perfil bajo, que colabora para apagar incendios y no desviar el foco de atención.
Lo que está claro es que la dinámica actual será provisoria, ya que Román y compañía entienden que una sola persona no puede hacerse cargo de todo lo que implica el fútbol en el mundo Boca. Desde las incorporaciones hasta la organización y logística del día a día, todo requiere la participación de varias cabezas.