Un maravillado Racing pegó primero y sacó ventaja en la serie ante Vélez

Vélez y Racing disputaron un encuentro digno de Copa Libertadores : de trámite cerrado, caliente y con mucha pierna fuerte. A lo largo de los 90 minutos, al local le costó encontrar los caminos y cayó en la intranquilidad, y la visita pegó con el tanto de Adrián Maravilla Martínez para llevarse una victoria que lo ilusiona con seguir en carrera.

El primer tiempo mostró a Vélez siendo ligeramente superior a su contrincante . Intentó sumar gente en ataque, y aprovechar la espalda del complicado Facundo Mura. Por allí se filtró varias veces el local, que generó las chances más claras.

El que tuvo el gol en varios momentos fue Michael Santos. Sin embargo, chocó contra Cambeses en una ocasión, y luego remató desviado en dos oportunidades. Además, Machuca también exigió al portero rival, cuando de carambola elevó la pelota con el taco y casi la mete en el ángulo.

Por su parte, Racing intentó jugar de la misma forma que en Uruguay , en el encuentro de ida de la fase anterior del certamen continental. Plantado contra su arco, apostó a recuperar rápido en terreno propio y encontrar a Maravilla Martínez en el mano a mano con los defensores. Sin embargo, sólo pudo arrimar peligro con un disparo desviado de Almendra.

En el complemento Vélez tuvo que rearmar las piezas, producto de la expulsión del zaguero Lisandro Magallán por doble amarilla. El DT mandó a Quiroz por Galván, sacando a un volante para mantener la línea de cuatro. Mientras tanto, también decidió el ingreso de Lanzini.

Sin embargo, la Academia se fortaleció con un hombre más. La decisión del entrenador de hacerse cargo de la posesión del balón y duplicar los esfuerzos en la zona media rindió sus frutos. Solari creció en importancia, y ganó dos veces la cuerda por el sector derecho de la defensa local. En la primera ocasión que llegó al fondo estrelló su remate en el palo; en la segunda, metió un centro pasado que Mura metió al corazón del área, y Maravilla Martínez mandó a guardar para el 1 a 0.

Gol de Maravilla Martínez para el delirio de Racing:

Embed ¡¡APARECIÓ EL GOLEADOR!! MARAVILLA MARTÍNEZ LA EMPUJÓ Y PONE EL 1-0 DE RACING ANTE VÉLEZ.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Im3FC0cewI — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

El Fortín despertó con el tanto recibido, y fue a buscarlo con más corazón que fútbol. A los 15', en medio de la desesperación por encontrar el empate, la polémica se suscitó. Aarón Quiroz capturó la pelota dentro del área en la salida de un córner, y sacó un derechazo que venció al arquero. Sin embargo, el VAR lo anuló porque la pelota había salido en la ejecución inicial de Maher Carrizo.

A partir de allí, el dueño de casa fue puro nerviosismo. Chocó contra sus propias limitaciones, y no encontró la tranquilidad para demostrar el buen nivel que lo llevó hasta la instancia de cuartos de final. Racing, por su parte, disputó los minutos finales con uñas y dientes apretados para buscar llevarse la ventaja del Amalfitani.

De esta manera, logró sacar una ventaja exigua en Liniers, pero muy importante en el comienzo de la serie de cuartos de final. Ahora, con toda la ilusión a cuestas, intentará dar el gran paso en su estadio, el martes 23.

Formaciones de Vélez - Racing por la Copa Libertadores

Vélez (0): Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Racing (1): Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Gastón Martirena, Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido:

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)

Goles: ST: 8' Adrián Martínez (R)

Cambios: ST: 00' A. Quiróz por Galván (V), 00' M. Lanzini por Machuca (V), 19' D. Vergara por Martirena (R), 21' M. Pellegrini por Santos (V), 30' T. Conechny por Solari (R) , 30' M. Zaracho por Almendra (R) 32' A. Lagos por Gordon (V), 44' A. Balboa por Martínez, 44' I. Rodríguez por Rojas (R)

Incidencias: PT: 42' expulsado Lisandro Magallán por doble amarilla (V)

