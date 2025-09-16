16 de septiembre de 2025 - 17:51

Fórmula 1: La próxima temporada habrá seis carreras sprint

Los sprint de los circuitos de Fórmula 1 de Spa-Francorchamps (Bélgica), Austin, Interlagos, y Losail (Qatar) serán reemplazados.

Por Gonzalo Tapia

Como en 2025, la temporada 2026 de Fórmula 1 contará con seis carreras sprint incluyendo tres inéditas en Montreal, Zandvoort, y Singapur, anunciaron los organizadores.

Los circuitos de Shangai, (China), Miami, y Silverstone (Gran Bretaña) completan la lista.

Para Silverstone supone un regreso al pasado, porque el mítico circuito inglés organizó la carrera sprint de la historia de la Fórmula 1 en 2021, mientras, que que Singapur, Montreal, y Zandvoort, en su última temporada en elc alendario, tendrán el honor de organizarla por primera vez.

Los organizadores desean aumentar el número de sprints en el futuro para alcanzar al menos 10 o incluso 12 en 2027, ha decidido mantener un total de seis carreas en 2026 para no sobrecargar a los equipos, que ya estarán muy ocupados con la entrada en vigor de la nueva normativa técnica.

La competición también está considerando introducir un 2027 un cambio en el formato de los sprint y eventualmente una parrilla invertida para los diez primeros de la clasificación, como ya se practica en las carreras sprint de la Fórmula 2.

Programación de las carreras sprint para 2026

Shangai 14 de marzo

Miami 2 de mayo

Montreal 23 de mayo

Silverstone 4 de julio

Zandvoort 22 de agosto

Singapur 10 de octubre

¿Qué es una carrera sprint?

El sprint consiste en correr una distancia corta a la velocidad máxima del cuerpo en un tiempo limitado. Se utiliza en muchos deportes que incorporan la carrera, generalmente para alcanzar rápidamente un objetivo o una meta, o para esquivar o alcanzar a un oponente.

El formato Sprint, en Fórmula 1, fue introducido para aumentar la emoción, consiste en una carrera corta (aproximadamente 100 km) que se celebra el sábado y otorga puntos a los pilotos de la primera a la octava posición, con el ganador recibiendo 8 puntos.

