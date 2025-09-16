César Luis Merlo visita Mendoza con una charla imperdible: "Los secretos del mercado de pases"

El periodista especializado en el mercado de pases del fútbol argentino visitará Mendoza para brindar detalles de su labor.

Mendoza tendrá una charla sobre los mercados de pases

Cuando abren los mercados de pases en el fútbol argentino comienza una carrera desenfrenada por conseguir la información de los clubes en materia de compras, ventas, préstamos. En este aspecto quien lidera habitualmente la información, con una precisión notable, es César Luis Merlo. En los próximos días, visitará Mendoza.

La visita de este prestigioso periodista y productor, el próximo sábado 27 de septiembre, engalana a nuestra provincia. Dará una charla con todos los secretos que maneja para llegar a la mejor información. Será un interesante encuentro con estudiantes de periodismo, periodistas y personas vinculadas a los medios de comunicación.

César Luis Merlo es periodista deportivo, y cuenta con 24 años de trayectoria en la profesión. Ha trabajado en reconocidos medios como Olé, TyC Sports y Radio La Red. Desde hace un año desarrolla su labor de manera independiente a través de sus redes sociales y su canal de YouTube, además de colaborar con cuatro medios internacionales en México, Brasil, Chile y Ecuador.

En los últimos años, Merlo se ha consolidado como una referencia ineludible en el mercado de pases del fútbol en todo el continente americano, informando de primera mano sobre todo lo que acontece en la región.

La charla lleva por nombre "Los secretos del mercado de pases", y tendrá al periodista mendocino Juan Suraci de Host. Entre otras cosas, se dialogará sobre el rol del "insider" en el mercado de pases, la complejidad del mercado argentino a la hora de informar, y cómo lograr el éxito y relacionarse con las fuentes.