Un refugio para perros saldó una deuda millonaria con ayuda de la gente: "Estamos listos para seguir ayudando"

" Deuda cancelada" . Escrito a mano en una hoja de papel del tamaño de una receta médica -con membrete del Instituto Veterinario Godoy Cruz -, con lapicera y fibrón amarillo resaltando el mensaje, estas dos palabras son las que soñaba leer desde hace meses la responsable y los voluntarios del refugio para perros viejitos y de la calle "Ángeles de Cuatro Patas" (Godoy Cruz).

Beatriz Méndez , referente del popular refugio ubicado en el piedemonte godoicruceño, se emociona al relatar que consiguieron la meta que se habían propuesto: recaudar los casi 7 millones de pesos que necesitaban para saldar la deuda con la clínica veterinaria y relacionada a la atención de los 241 perritos (ya grandes) que viven en el lugar, y a quienes se suman aquellos que viven en casas con sus humanos , pero que necesitan a diario de su asistencia .

"Gracias a la ayuda de la gente , de los socios y a la difusión de los medios pudimos cumplir el objetivo. Se contactó gente de todos lados para poder ayudar, ¡no solo de Mendoza ! Y cuando recibimos la foto con el papel que decía 'Ángeles de cuatro patas, deuda cancelada' no lo podíamos creer, porque pensamos que nunca íbamos a poder hacerlo", resalta Bea , entusiasmada y con emoción.

“Estamos felices . Sin la ayuda de todos no hubiésemos podido lograrlo . Y acá estamos, preparados y listos para poder seguir ayudando a perritos de la calle ", redobla su compromiso la referente.

"Necesitamos que 735 personas donen 1.000 pesos ". Simple y contundente, esa era la meta que el refugio de perros callejeros se había propuesto hace poco más de un mes. Y que lograron cumplir en las últimas horas.

"Este es un refugio de perros viejos, por lo que el gasto es el doble de los otros refugios. Porque hay muchos gastos en medicación, en estudios y en alimento especial. Además de asistir a los perros que viven acá, también ayudamos a gente sin recursos que trae a sus perritos a que los asistamos con comida o medicación", describe Beatriz, la referente de "Ángeles de Cuatro Patas".

En ese sentido, resalta que en los 13 años que lleva funcionando el refugio (que anteriormente estaba en las inmediaciones del campo histórico de El Plumerillo, en Las Heras) nunca habían recibido tantos perritos viejos, ciegos y enfermos como los que recibieron en los pasados meses de junio, julio y agosto.

Pero la felicidad para Bea y los 241 perros que viven en el lugar es completa. Porque, además de haber saldado la cuenta con la veterinaria, lograron recaudar el dinero suficiente para costear las vacunas séxtuples que los perritos recibirán la semana próxima. Y que les permitirá estar protegidos del moquillo y otras enfermedades.

Siempre en búsqueda de ayuda

Si bien la felicidad es plena en "Ángeles de Cuatro Patas" por haber logrado pagar lo adeudado a la veterinaria y hasta costear las vacunas, los gastos son permanentes (y altos).

Según destaca Beatriz Méndez, por día consumen entre cuatro y cinco bolsas de alimento de 20 kilos, que se suman al arroz, el pollo y los alimentos especiales para perritos con problemas o situaciones puntuales hepáticas. A ello se suman, al menos, 500.000 pesos o más por mes y en atención veterinaria.

También están en búsqueda constante de material para mejorar las instalaciones de los canes en el lugar.

"El refugio es muy humilde, y queremos dejar bonita la parte de los perros viejitos, porque hay partes que se nos inunda con la lluvia", describe la activista y referente.

Actualmente "Ángeles de Cuatro Patas" tiene 390 socios, quienes aportan una cuota solidaria y voluntaria de 1.000 pesos (o menos, en caso de que no puedan llegar a ese monto). "Con lo que puedan", aclara Bea. Y la propuesta es llegar a los 1.000 socios que, de poner 1.000 pesos cada uno, permitiría recaudar un millón de pesos al mes para ayudar a los perros.

"Es un refugio de perros viejitos y ciegos, y por lo general cuesta mucho darlos en adopción. Porque la gente no quiere, pensando en que se van a morir o tienen poca calidad de vida. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es que se los lleven a vivir con ellos a sus casas, y nosotros nos seguimos haciendo cargo de estudios y consultas médicas", describe Méndez, quien aclara en el refugio se cuida a los perros como si fuesen sus mascotas.

Cómo ayudar al refugio de perros "Ángeles de Cuatro Patas"

Quienes quieran asociarse para colaborar económicamente con el refugio "Ángeles de Cuatro Patas" -y con el monto que puedan y/o quieran- pueden escribirle a Beatriz Méndez al +54 9 2617 56-4533. También pueden ayudar con material que permitan construir y mejorar las instalaciones.

"Estamos en el piedemonte de Godoy Cruz, y cualquier persona que quiera venir a visitarnos y conocernos, puede escribirnos al WhatsApp y compartimos la ubicación exacta y cómo llegar. Estamos todas las mañanas acá, y es importante que la gente venga a vernos, conocernos y sepa cómo trabajamos", concluye.