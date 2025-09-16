Alerta por tormentas este miércoles en Mendoza: a qué zonas afectará y cuál será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 13°C para mañana en Mendoza. El jueves, el tiempo se mantendrá similar.

La segunda mitad de septiembre comenzó en Mendoza con un notorio ascenso de las temperaturas, que superarán los 25°C en el llano -casi en los 30°C- y alcanzarán valores atípicos para esta época del año, tal como anticipa el pronóstico del tiempo.

Sin embargo, luego de unos días marcados por el viento Zonda, la alerta meteorológica anuncia, en esta ocasión, “tormentas” en gran parte del territorio mendocino, afectando especialmente al Este.

Temperatura para este miércoles La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad variable” este miércoles 17 de septiembre con poco cambio de la temperatura. La máxima se mantiene en los 28°C, mientras que la mínima será de 13°C, con vientos leves del sector sur. En la Cordillera también anuncian nubosidad.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico anuncia una alerta amarilla por “tormentas” en el Este provincial, afectando de norte a sur. En tanto, se requiere prevención a la hora de salir de casa.