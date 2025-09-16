Lionel Scaloni reveló la cábala que siguió durante el Mundial: "No podíamos estar sin ella"

El director técnico de la Selección Argentina , Lionel Scaloni , visitó la Universidad de Florida en Estados Unidos , y charló con los estudiantes que se acercaron. Desde lecciones de liderazgo hasta la revelación de sus cábalas, el diálogo resultó imperdible para los presentes.

Consultado por los estudiantes acerca de lo que significa la palabra ´liderazgo´, el DT respondió: “El liderazgo no es solo ganar, sino sostener un proceso, confiar en la gente que te rodea y trabajar juntos para alcanzar lo extraordinario” .

Por otro lado, el entrenador reflexionó sobre las derrotas , y como van moldeando el carácter. “Uno tiende a pensar demasiado en qué pasará si no gana. Cuando uno juega una competición de ese nivel, o incluso cuando enfrenta un examen o cualquier desafío, la primera idea suele ser: ¿y si no gano? Pero si no ganás, al día siguiente igual te levantás y la vida sigue. Y si ganás, también te levantás y la vida sigue”, contó.

Para completar su respuesta sobre quedarse en la puerta de la gloria, Scaloni mencionó a la generación de la Albiceleste que alcanzó al final del Mundo en 2014. “Al final, aquellos muchachos parecían no haber conseguido nada, pero ¿cómo nada? Llegaron a tres finales. Para mí eso es de genios , de verdaderos genios. Ustedes tienen que sentirse orgullosos de lo que lograron”, lanzó.

En ese aspecto, mostró su admiración por alcanzar el duelo definitivo en aquella ocasión. "Perder una final del mundo también es algo maravilloso, porque significa que estuviste ahí, que competiste entre los mejores. Y sobre todo, queda siempre ese pensamiento: mañana me tengo que levantar y seguir adelante”, pensó.

Las cábalas de Lionel Scaloni:

Lionel Scaloni Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, ya diagrama la última fecha de las Eliminatorias sin Lionel Messi. Los Andes

Luego la charla comenzó a distenderse, y allí los alumnos aprovecharon para conocer las cábalas y costumbres del actual entrenador de la Selección Argentina. “Entro con el pie derecho, pero porque lo hago de toda la vida. Cuando jugaba, siempre lo hacía, y todavía hoy en los entrenamientos sigo con esa costumbre. A veces, como entrenador uno va directo al banco y ya no tiene sentido, pero es algo que me quedó”, confesó Lionel.

Sin embargo, se tomó el tiempo para reconocer que hubo una cábala conjunta con su cuerpo técnico durante Qatar 2022, que pasó desapercibida por todos. “Hasta que perdimos con Arabia, todo el cuerpo técnico usaba unas zapatillas que nos había dado la AFA. No las cambiamos nunca, hasta ese partido. Después de la derrota, las cambiamos. Y no es que ganamos por eso, claro, pero era una especie de ritual que teníamos. Tanto que, si a alguno le faltaba la zapatilla en esos partidos en los que no perdíamos, salíamos corriendo a buscarla porque sentíamos que no podíamos estar sin ella”, expresó.