22 de septiembre de 2025 - 13:20

Miguel Ángel Russo volvió a ser internado tras el partido de Boca

El DT de Boca se sometió a estudios médicos luego del empate 2-2 frente a Central Córdoba y presentó un cuadro de deshidratación. Se encuentra en observación.

Miguel Ángel Russo volvió a ser internado

Miguel Ángel Russo volvió a ser internado

Foto:

Por Cristian Reta

Leé además

Se filtró a un supuesto ganador del Balón de Oro y la discusión está ente Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Raphinha

¿Lamine Yamal, Ousmane Dembélé o Raphina? La supuesta filtración que sacude la entrega del Balón de Oro 2025

Por Cristian Reta
Franco Colapinto regresará a Singapur

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por Cristian Reta

De acuerdo con el entorno del entrenador, Russo acudió a una clínica de la Ciudad de Buenos Aires en horas de la mañana. Allí se le practicaron controles y los médicos observaron signos de deshidratación, por lo que se le administró suero.

Boca Juniors
El equipo Xeneize entrenó en la Bombonera de cara al duelo frente a Rosario. La práctica tuvo la visita del entrenador Miguel Ángel Russo.

El equipo Xeneize entrenó en la Bombonera de cara al duelo frente a Rosario. La práctica tuvo la visita del entrenador Miguel Ángel Russo.

Miguel Ángel Russo y la decisión con el plantel de Boca
Miguel Ángel Russo y la decisión con el plantel de Boca

Miguel Ángel Russo y la decisión con el plantel de Boca

Según informó Bolavip, el entrenador había manifestado debilidad y cansancio, motivo por el cual se determinó su internación preventiva. Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial sobre su estado.

Por lo pronto, fuentes cercanas a la institución indicaron que Russo permanecerá bajo observación durante las próximas horas, a la espera de que los médicos definan si se encuentra en condiciones de recibir el alta.

Hay que decir que, de acuerdo con el calendario del plantel, esta internación no altera la agenda deportiva inmediata, ya que, tras el partido del domingo, los jugadores de Boca tienen día libre, por lo que no se vieron afectadas las prácticas ni la planificación de entrenamientos y sus ayudantes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, no deberán reemplazarlo, aunque seguirán de cerca las indicaciones médicas respecto a la salud del DT.

Los antecedentes de la salud de Miguel Ángel Russo

El estado de salud de Russo ya había generado preocupación semanas atrás. El 5 de septiembre fue hospitalizado por una infección urinaria, lo que lo obligó a permanecer algunos días en la clínica. Fue dado de alta el 11 de septiembre, justo antes del compromiso que Boca disputó frente a Rosario Central.

En aquel momento, al ser consultado sobre su situación, Russo aclaró: El que sabe sobre su salud es uno mismo”.

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una fortuna: Christian Horner y su millonaria indemnización tras ser despedido de Red Bull

Una fortuna: se conoció la millonaria indemnización que cobró Christian Horner tras su despido en Red Bull

Por Cristian Reta
Boca - Central Córdoba Santiago del Estero, por Liga Profesional

Boca ganaba 2 a 0, pero Central Córdoba reaccionó y sacó un gran empate en La Bombonera

Por Emanuel Cenci
Miguel Ángel Russo encontró el reemplazante de Edinson Cavani

Miguel Ángel Russo ya tiene al reemplazante de Edinson Cavani

Por Redacción Deportes
El delantero uruguayo volvió a lesionarse y quedó descartado para el partido del domingo. 

Boca Jrs prepara variantes para recibir a Central Córdoba: Cavani afuera y vuelve Marchesín

Por Redacción Deportes