Miguel Ángel Russo volvió a ser internado tras el partido de Boca

El DT de Boca se sometió a estudios médicos luego del empate 2-2 frente a Central Córdoba y presentó un cuadro de deshidratación. Se encuentra en observación.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, fue internado este lunes luego de realizarse estudios médicos de rutina tras el empate 2 a 2 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero. Los profesionales que lo atendieron detectaron un cuadro de deshidratación y resolvieron mantenerlo en observación.

De acuerdo con el entorno del entrenador, Russo acudió a una clínica de la Ciudad de Buenos Aires en horas de la mañana. Allí se le practicaron controles y los médicos observaron signos de deshidratación, por lo que se le administró suero.

Según informó Bolavip, el entrenador había manifestado debilidad y cansancio, motivo por el cual se determinó su internación preventiva. Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial sobre su estado.

Por lo pronto, fuentes cercanas a la institución indicaron que Russo permanecerá bajo observación durante las próximas horas, a la espera de que los médicos definan si se encuentra en condiciones de recibir el alta.

Hay que decir que, de acuerdo con el calendario del plantel, esta internación no altera la agenda deportiva inmediata, ya que, tras el partido del domingo, los jugadores de Boca tienen día libre, por lo que no se vieron afectadas las prácticas ni la planificación de entrenamientos y sus ayudantes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, no deberán reemplazarlo, aunque seguirán de cerca las indicaciones médicas respecto a la salud del DT.