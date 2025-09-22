Una fortuna: se conoció la millonaria indemnización que cobró Christian Horner tras su despido en Red Bull

Christian Horner es una de las caras más reconocidas de la historia de la Fórmula 1 , ya que estuvo durante casi 20 años al mando de Red Bull , siendo su único director deportivo hasta que, a mediados de 2025, fue despedido de la escudería y reemplazado por Laurent Mekies , adueñándose de una jugosa fortuna en el camino.

El inglés de 51 años logró un millonario acuerdo con el equipo de la bebida energizante. Según The Telegraph y BBC Sport, Horner acordó una indemnización millonaria cercana a los 80.000.000 de libras esterlinas (más de 90 millones de euros), una cifra que responde tanto a los años restantes de su contrato (que expiraba a finales de 2030) como a las cláusulas de no competencia incluidas en el acuerdo.

Por su parte, el sitio de los Países Bajos De Telegraaf, estimó que el pago total al esposo de la ex Spice Girl Geri Halliwell sería de unas 60 millones de libras.

Recordemos que el despido del expiloto ocurrió tras un periodo de intensas tensiones internas y controversias públicas. Si bien Horner no recibió motivos claros para su destitución , algunas fuentes cercanas al equipo señalan que la decisión respondió a una combinación de factores.

La escudería austriaca decidió terminar repentinamente con el ciclo del británico luego de dos décadas. La creciente tensión entre la rama austriaca de Red Bull y el propio Horner , quien había acumulado un poder considerable en la gestión de la escudería y sus filiales, fue un factor determinante. La empresa matriz, decidida a recuperar el control estratégico, optó por instalar a Laurent Mekies como nuevo responsable de Red Bull Racing .

Otro de los factores pueden ser las acusaciones de comportamiento inapropiado, luego de que una exempleada denunció a Horner por acoso sexual. Aunque Red Bull no brindó detalles sobre la identidad de la denunciante, se mencionó que la empleada dejó la escudería y asumió otro cargo en el automovilismo.

se va.jpg Inesperada salida. Christian Horner parte de Red Bull y lo reemplazará Laurent Mekies Gentileza

Estas razones se le suman a la pérdida de competitividad del equipo en pista, lo que generó tensiones internas. La relación con figuras clave como Helmut Marko y Jos Verstappen, padre del piloto estrella, se deterioraron de forma irreversible y aceleraron su salida definitiva. Además, el manejo del segundo piloto, con claras diferencias sobre estrategias de carrera, reparto de responsabilidades y manejo de prioridades dentro del equipo, posicionaron a Horner en el centro de la escena.

Ni hablar también de la reestructuración interna del equipo tras la salida del histórico diseñador de la Fórmula 1, Adrian Newey, que se fue a trabajar a Aston Martin al ver su papel minimizado en el equipo.