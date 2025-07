Qué decía Christian Horner de Franco Colapinto y del interés de Alpine, antes de su despido en Red Bull

Se conoció el plan de Alpine para que Franco Colapinto no tenga las mismas fallas que en Silverstone

Lo cierto es que el ex CEO del equipo austriaco era proclive en su puesto a admirar públicamente a quien consideraba figuras talentosas de la categoría y el argentino no escapó a sus elogios.

Pero cuando se habló de un interés de Red Bull, el empresario aseguró: “Creo que con la cantidad de talentos jóvenes que tenemos en nuestro programa, es difícil ver dónde podría encajar Franco. Está haciendo un gran trabajo, espero que pueda conseguir un asiento en F1, pero en Red Bull, con el programa junior que tenemos, creo que es suficiente fortaleza con eso”, sentenció.

El interés de Alpine por Horner

Tras la partida de Oliver Oakes como jefe de Alpine, la escudería francesa no lograba encontrar un reemplazo y surgió el nombre de Horner, pero el británico aseguró que estaba muy bien en Red Bull: “Por supuesto, siempre es halagador estar asociado con otros equipos, particularmente con escuderías como Ferrari. Pero no, no voy a ir a ningún lado, ni siquiera a Alpine”.

image.png Steven Nielsen, nuevo jefe de Alpine

Finalmente, Alpine confirmó a Steve Nielsen como nuevo director general del equipo y asumirá oficialmente el cargo el próximo 1 de septiembre, justo antes del Gran Premio de Italia en Monza.