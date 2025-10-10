El mejor homenaje a Miguel Ángel Russo: gol de su hijo Nacho y emoción en Newell's - Tigre

El hijo de Miguel Ángel Russo, Ignacio, convirtió el primer tanto de Tigre, su equipo ante Newell's por Liga Profesional

Apenas unas horas después del multitudináreo velorio en La Bombonera de su padre Miguel Ángel Russo, Ignacio Russo se sumó al plantel de Tigre y salió a jugar desde el arranque ante Newell's. El delantero marcó el 1 a 0 y emocionó a todos.

La jugada ocurrió en el minuto 21 del primer tiempo, cuando el Matador aprovechó una contra para adelantarse en el marcador. Romero la gestó con una buena corrida y un pase al medio para el ingreso de Nacho Russo, que sólo tuvo que empujarla para desatar el grito sagrado en un día muy especial para él y su familia.

El gol y la emoción del hijo de Miguel Ángel Russo: Embed ¡¡EL MEJOR HOMENAJE DE TODOS!! Gol de Nacho Russo ante Newell's y emoción del delantero de Tigre.



#ESPN pic.twitter.com/CDj9sNrDAN — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025 Automáticamente, el jugador se cubrió el rostro con la camiseta, y se largó a llorar por la mezcla de sentimientos que le produjo el gol, en el contexto de la pérdida de su padre. Sus compañeros corrieron a abrazarlo, para luego dejarlo festejar delante de las cámaras y mostrar un mensaje alusivo al momento que atraviesa.

"Si no juego me caga a puteadas", el aviso de Nacho Russo: Embed EMOCIONANTE FESTEJO DE NACHO RUSSO EN SU GOL ANTE NEWELL'S CON DEDICATORIA PARA SU PAPÁ. pic.twitter.com/05rNhdaBTK — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025 Cabe destacar que este jueves, mientras se desarrollaba el velorio de su padre Miguel Ángel, Nacho había confirmado que jugaría ante la Lepra. “Voy a jugar mañana. Él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas”, avisó en ese momento.

Luego, profundizó al respecto de la enseñanza de su padre, que siempre puso al fútbol como prioridad: “Él siempre me enseñó a ser fuerte, a poner el fútbol por delante, a seguir aun cuando las cosas duelan. No puedo quedarme quieto. Estar en la cancha es la mejor forma de tenerlo presente”, completó.