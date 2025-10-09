9 de octubre de 2025 - 21:19

"Si no juego, se levanta y me caga a puteadas": la frase de Ignacio Russo tras el fallecimiento de su papá

El hijo del desaparecido entrenador decidió jugar por su club este viernes en la fecha 12° del torneo de fútbol ante Newell's

Fútbol. Miguel Russo y su hijo Ignacio el día que debutó en primera

Fútbol. Miguel Russo y su hijo Ignacio el día que debutó en primera

Por Gonzalo Tapia

El delantero Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel Russo, decidió disputar el encuentro de este viernes con Tigre ante Newell´s en Rosario por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025 de fútbol, a pesar del reciente fallecimiento de su padre.

En declaraciones radiales, el atacante de 24 años del “Matador” aseguró: “Si no juego, se levanta y me caga a puteadas”.

“Nacho” dijo presente en el velorio del entrenador argentino junto a su círculo cercano, llevado a cabo este jueves en La Bombonera, y este viernes viajará rumbo a Rosario para ponerse a disposición de Diego Dabove (DT de Tigre) de cara al duelo ante la “Lepra”, el cual tendrá lugar en el estadio Marcelo Alberto Bielsa desde las 18:30.

“Voy a jugar mañana, él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía salgo para allá”, indicó el atacante.

Mientras vestía la camiseta de Instituto, Ignacio Russo le marcó un gol a Newell´s en el triunfo por 2-0 válido por la quinta fecha de la Liga Profesional 2024.

Ahora, el ex Chacarita y Patronato volverá a medirse ante el conjunto “rojinegro”, en otro contexto y con un homenaje previo al comienzo del encuentro ya que habrá un minuto de silencio por el fallecimiento de su padre.

