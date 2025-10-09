Guillermo Barros Schelotto, entre la emoción y el respeto en el adiós a Miguel Ángel Russo

Manifestó que tuvo un “muy lindo recuerdo” con Russo en el fútbol, pero no deben correr el foco que es un momento de respeto y silencio

Fútbol. El director técnico de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, se refirió al fallecimiento de Miguel Ángel Russo y dijo: “Simplemente recordarlo, es respetar el momento de la familia. Yo lo recuerdo a Russo como un entrenador que tuve en Boca, en donde nos tocó convivir buenos momentos… terminamos ganando la Copa Libertadores”.

El director técnico de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, se refirió al fallecimiento de Miguel Ángel Russo y dijo: “Simplemente recordarlo, es respetar el momento de la familia. Yo lo recuerdo a Russo como un entrenador que tuve en Boca, en donde nos tocó convivir buenos momentos… terminamos ganando la Copa Libertadores”.

El entrenador del “Fortín” manifestó que tuvo un “muy lindo recuerdo” con Russo, pero no deben correr el foco que es un momento de respeto y silencio.

“Me imagino que en Rosario Central y Vélez dejó su estilo y va a ser reconocido eternamente”, cerró sus dichos sobre el fallecimiento de Russo.

Conmovido por la noticia, Barros Schelotto eligió el silencio como forma de respeto, pero su gesto reflejó el sentimiento que atraviesa hoy al mundo del fútbol. La partida de Miguel Ángel Russo deja un vacío difícil de llenar: el de un hombre íntegro, de palabra justa y espíritu noble. Un entrenador que no solo enseñó a ganar, sino también a convivir, a creer y a mantener la calma incluso en los momentos más adversos. Su figura trascendió los colores y los resultados, convirtiéndose en un símbolo de humanidad y decencia en un ambiente muchas veces voraz.

En Vélez, en Boca, en Rosario Central y en cada rincón donde trabajó, Russo sembró respeto, admiración y afecto sincero. Su legado permanecerá en las canchas, pero también en el recuerdo de quienes lo conocieron y aprendieron de su ejemplo.