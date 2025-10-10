10 de octubre de 2025 - 17:40

La Conmebol analiza cambiar la sede de importante torneo de fútbol

Sería por la compleja situación en Perú. Existe un antecedente de modificación en el último partido de la Copa Libertadores de Fútbol y ocurrió en 2019

Fútbol. Estadio Monumental de Lima, que pertenece al club Universitario

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) analiza la posibilidad de modificar la sede de la final de la Copa Libertadores 2025, prevista para disputarse el próximo 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.

Según informó el medio peruano RPP, la Conmebol estaría evaluando alternativas ante la compleja situación política que atraviesa Perú tras la vacancia presidencial de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí como nuevo mandatario.

Si bien desde el club Universitario aclararon que no recibieron notificación oficial sobre un posible cambio y que continúan trabajando con el cronograma establecido, la incertidumbre crece.

A seis años de aquel episodio, la historia podría repetirse. Lima, que supo albergar una final histórica, podría perder la organización de la definición más importante del continente si persiste la crisis institucional. Conmebol aún no tomó una resolución definitiva, pero las evaluaciones están en curso y no se descarta que la final de la Libertadores deba disputarse en una nueva sede.

