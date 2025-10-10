10 de octubre de 2025 - 17:25

San Lorenzo perdió con San Martín de San Juan por el Torneo Clausura de Fútbol

Sigue el Cuervo de capa caída esta vez cayó ante el santo sanjuanino en uno de los juegos de la fecha 12° del campeonato de fútbol

Fútbol. San Martín de San juan conquistó tres puntos de oro en su visita al estadio Nuevo Gasómetro

Fútbol. Con gol de Diego González, San Martín de San Juan ganó como visitante

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

San Martin inició mejor el partido al aprovechar las dudas de San Lorenzo en la mitad de la cancha, con una presión alta y mucho trayecto por las bandas, pero sin tener lo necesario como para ser una molestia ante Facundo Altamirano.

Sin embargo, el equipo de Damián Ayude ganó terreno con algunas jugadas colectivas y la apertura del juego hacia Matías Reali y Ezequiel Cerutti, aunque tampoco la causó peligro al arquero visitante Matías Borgogno.

El “Ciclón controló bien la última parte del primer tiempo, incluso pudo haberse ido en ventaja con un cabezazo en el área chica de Fabricio López pero el arquero Borgogno la sacó en la línea con muy buenos reflejos.

El inicio de la segunda etapa tuvo a San Lorenzo como animador, con el ingreso de Diego Herazo muy activo para intentar romper el cero, pero la figura del arquero de San Martín se agigantó y de a poco se convirtió en la gran figura del duelo.

Hasta que a los 32 minutos del complemento, un gran centro del ingresado Santiago Barrera habilitó a Diego González, que le ganó con facilidad a toda la defensa de San Lorenzo y puso de cabeza el 1 a 0 para el “Verdinegro”, lo que fue un baldazo de agua helada para el local.

Síntesis

Estadio: Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo (0): Facundo Altamirano; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Baéz; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

San Martín de San Juan (1): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Sebastián Jaurena, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Cambios en el segundo tiempo: 16m Santiago Salle por T. Fernández (SM); Juan Ignacio Cavallaro por S. González (SM); 18m Agustín Ladstatter por Reali (SL); 27m Santiago Barrera por Maestro Puch (SM); Matías Orihuela por Diarte (SM); 28m Diego Herazo por Cerutti (SL); Ezequiel Herrera por F. López (SL); 39m Matías Hernández por Tripichio (SL); 43m Rodrigo Cáseres por D. González (SM).

Gol: Segundo tiempo: 32m Diego González (SM).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Fabrizio Llobet.

