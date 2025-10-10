Escándalo en el fútbol argentino: 15 imputados por presunto arreglo de un partido para apuestas ilegales

La Justicia de Córdoba imputó a 15 personas vinculadas al club Atenas de Río Cuarto por su presunta participación en el amaño deliberado de un partido de fútbol disputado el 29 de septiembre de 2024 ante Juventud Unida de San Luis. La hipótesis principal: el equipo perdió intencionalmente para favorecer apuestas ilegales.

El fiscal de Cibercrimen, Franco Pilnik, confirmó que existen "elementos suficientes" para imputar a dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y personas cercanas al club como presuntos coautores del delito de estafa. El partido en cuestión, disputado en el marco del Torneo Federal A, terminó con una derrota por 3 a 0 que generó sospechas por varios indicios coincidentes.

El principal acusado es Luis Felippa , presidente de Atenas al momento del partido. También fueron imputados el exvicepresidente Mariano Lima , el secretario Sergio Bustos , el tesorero Franco Panzolato , la kinesióloga Camila Ana Basualdo Quevedo , y Fermín Felippa , hijo del expresidente, entre otros allegados. La lista incluye también al entonces director técnico Juan Bazid y a varios futbolistas: Axel Juárez , Uros Milenkovic y el brasileño Uirá Marques .

Según el fiscal, el caso involucra apuestas combinadas altamente específicas, creadas en plataformas online desde dispositivos registrados en Río Cuarto. Las combinaciones incluían: derrota de Atenas por 3 a 0; goles en contra antes de los 30 minutos y determinadas tarjetas amarillas.

Se detectó un volumen inusualmente alto de apuestas sobre ese partido, todas originadas en la misma ciudad. Además, el análisis de teléfonos secuestrados reveló mensajes, llamadas y patrones de comportamiento que, según la Justicia, evidencian una coordinación previa para influir en el resultado del partido.

Un partido lleno de irregularidades

El encuentro, que marcaba el debut de Bazid como entrenador, presentó errores defensivos llamativos. A los 16 minutos, el defensor Uirá Marques convirtió un gol en contra. A los 30, el mismo jugador tocó la pelota con la mano dentro del área, en una jugada polémica. Minutos después, otro error defensivo derivó en el segundo gol de Juventud. En el segundo tiempo, Marques volvió a protagonizar una acción insólita que derivó en el 3 a 0.

Esto hizo el defensor Uirá Marques el finde pasado en Juventud Unida (SL) 3-0 Atenas (Río IV):



1 Gol en contra.

2 Mano y habilita a todos.

3 Sin palabras



Parece que jugó combinada, hándicap y todo junto. Ahora, que se está jugando la vuelta, no está ni convocado. pic.twitter.com/uBJnllbJLJ — Gabriel Pérez Iglesias (@gabrielpi07) October 5, 2024

Aunque el acta oficial asignó ese último gol a un jugador de Juventud Unida, las imágenes muestran que no llegó a tocar el balón.

Apuestas, dinero y responsabilidades

Se estima que el monto total involucrado en las apuestas supera los cuatro millones de pesos. Algunas fueron realizadas desde la casa de Federico Felippa, y otras desde computadoras asociadas a miembros del club. Parte del dinero fue distribuido entre varios de los imputados, según revelaron registros digitales y movimientos bancarios en la causa.

La Justicia también está investigando un intento de estafa a la Lotería, ya que algunas apuestas ganadoras fueron detectadas y bloqueadas por inconsistencias.

El impacto en el fútbol regional

Este caso pone nuevamente bajo la lupa el vínculo entre el fútbol y las apuestas ilegales. El Federal A, tercera categoría del fútbol argentino, ha sido señalado en varias ocasiones por su vulnerabilidad ante este tipo de maniobras, debido a la menor visibilidad mediática y los bajos controles económicos.

Los próximos pasos de la causa determinarán si se avanza a juicio oral y si los imputados deberán enfrentar penas por fraude y estafa. Mientras tanto, el escándalo mancha no solo al club Atenas de Río Cuarto, sino a todo el sistema de competencia del fútbol argentino en las divisiones de ascenso.