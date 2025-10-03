Incendio, cierre y preocupación en el mall más concurrido de Chile: la insólita causa

Un incendio en la tienda de zapatillas Skechers , ubicada en el tercer piso del Mall Costanera Center en Providencia, obligó esta madrugada a evacuar de forma preventiva a cientos de personas.

La emergencia se registró cerca de las 5.30 del viernes y fue controlada por Bomberos de Santiago, aunque los trabajos de ventilación del humo continuaban durante la mañana. En consecuencia, el mall, uno de los más icónicos de Chile , quedó cerrado.

El primer comandante del Cuerpo de Bomberos, Giorgio Tromben, explicó que la prioridad estuvo en evacuar a trabajadores de obras y de las tiendas Easy y Jumbo.

“Estamos manteniendo no el ingreso hasta que tengamos la situación controlada y ventilada, con el humo que tenemos en los pisos superiores”, señaló.

Durante la mañana de este viernes 3 de octubre, ocurrió una emergencia en el Costanera Center tras reportarse humo y fuego al interior del recinto. pic.twitter.com/8CbBNlI3Wu

Tromben descartó que hubiera personas en el interior del local afectado y precisó que, de manera preliminar, se trabaja en la hipótesis de un fuego originado en una pantalla corporativa . Equipos especializados investigan las causas del siniestro.

El rescatista precisó que se esperaba el flujo de 7.000 personas que trabajan en el Costanera Center. Además, informó acerca de “2.000 personas que trabajan en obras que fueron evacuadas”, indicó el comandante.

Desde Cenco Malls, empresa administradora del centro comercial, informaron que a las 5.25 se activaron los sistemas automáticos de extinción y los protocolos de emergencia. “Posteriormente se sumó Bomberos de Santiago, tras lo cual se logró controlar la situación”, comunicaron.

La firma aclaró que no se registraron daños en locales contiguos, aunque se cortó preventivamente el suministro eléctrico en el sector afectado.

Gentileza / La Tercera

El centro comercial permanecerá cerrado hasta que se completen las labores de ventilación y las autoridades confirmen condiciones seguras para la reapertura.

En tanto, el tránsito en los alrededores fue desviado durante las tareas de emergencia.