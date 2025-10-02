Estaba internada en terapia, prendió un cigarrillo en la cama y murió por las quemaduras

El hecho ocurrió en el Hospital Regional de Santiago del Estero. La mujer sufrió una quemadura letal cuando el cigarrillo que le entregó un familiar provocó un incendio.

Una mujer de 55 años, identificada como María Juan, falleció en el Hospital Regional de Santiago del Estero como consecuencia de las graves quemaduras que sufrió en un insólito incidente dentro de la Unidad de Terapia Intensiva.

La víctima se encontraba internada desde el 22 de agosto, cuando fue derivada desde el hospital zonal de Quimilí tras sufrir un grave accidente de tránsito mientras regresaba a su hogar en el departamento Moreno. Debido a la gravedad de su condición, permanecía en Terapia Intensiva, intubada y con asistencia mecánica para mantener sus funciones vitales.

El hecho fatal se desencadenó cuando, según fuentes policiales, las cámaras de seguridad captaron a un hombre —aparentemente hermano de la víctima— ingresando al hospital fuera del horario de visita y entregándole a la paciente un cigarrillo y un encendedor.

Minutos después, el personal médico observó que la camilla de María Juan comenzaba a incendiarse. Las llamas le provocaron quemaduras graves en el rostro y en las vías respiratorias. A pesar del rápido accionar del equipo médico, la mujer falleció en las últimas horas como consecuencia de las serias lesiones.