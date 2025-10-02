2 de octubre de 2025 - 09:18

Estaba internada en terapia, prendió un cigarrillo en la cama y murió por las quemaduras

El hecho ocurrió en el Hospital Regional de Santiago del Estero. La mujer sufrió una quemadura letal cuando el cigarrillo que le entregó un familiar provocó un incendio.

CarrilloSgo-1080-2-1
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer de 55 años, identificada como María Juan, falleció en el Hospital Regional de Santiago del Estero como consecuencia de las graves quemaduras que sufrió en un insólito incidente dentro de la Unidad de Terapia Intensiva.

Leé además

El hospital Notti tendrá un nuevo y moderno edificio de 13.000 m2 para atención ambulatoria. Foto: Gobierno de Mendoza

Megaobra en el Notti: un nuevo edificio sumará 13.000 m2, 20% más camas y tecnología única en el país

Por Verónica De Vita
El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 4:15 en una agencia de autos ubicada sobre calle San Martín Sur al 800

Se metió a robar de madrugada a una agencia de autos y lo detuvieron con un extraño botín

Por Redacción Policiales

La víctima se encontraba internada desde el 22 de agosto, cuando fue derivada desde el hospital zonal de Quimilí tras sufrir un grave accidente de tránsito mientras regresaba a su hogar en el departamento Moreno. Debido a la gravedad de su condición, permanecía en Terapia Intensiva, intubada y con asistencia mecánica para mantener sus funciones vitales.

El hecho fatal se desencadenó cuando, según fuentes policiales, las cámaras de seguridad captaron a un hombre —aparentemente hermano de la víctimaingresando al hospital fuera del horario de visita y entregándole a la paciente un cigarrillo y un encendedor.

Minutos después, el personal médico observó que la camilla de María Juan comenzaba a incendiarse. Las llamas le provocaron quemaduras graves en el rostro y en las vías respiratorias. A pesar del rápido accionar del equipo médico, la mujer falleció en las últimas horas como consecuencia de las serias lesiones.

La causa ya está siendo investigada por tres fiscales locales con el objetivo de determinar cómo se permitió el ingreso de objetos prohibidos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Vuelco en Guaymallén: conductor ebrio terminó con lesiones leves  

Conductor ebrio volcó en su Mini Cooper en el Acceso Este

Por Redacción Policiales
El momento en que detenían en Perú a Pequeño J.

Delatado por su novia y engañado por la Policía: los detalles de la detención de Pequeño J en Perú

Por Redacción Policiales
Supermercado El Castillo, blanco de un millonario robo.

Robo millonario a un supermercado: se llevaron la caja registradora, bolsones de mercadería y 60 kg de carne

Por Redacción Policiales
Otra casa incendiada en la guerra de bandas en los barrios del norte de San Martín (Gentileza para Los Andes) 

Otra casa incendiada en la guerra de bandas en los barrios del norte de San Martín

Por Enrique Pfaab