Conductor ebrio volcó en su Mini Cooper en el Acceso Este

Un hombre de 47 años se accidentó cuando perdió el dominio de su vehículo en Guaymallén. Manejaba con 1,61 gramos de alcohol en sangre.

Vuelco en Guaymallén: conductor ebrio terminó con lesiones leves

 

Los Andes | Redacción Policiales
Un incidente vial ocurrió este jueves a las 7:10 de la mañana en Guaymallén, cuando un hombre de 47 años volcó con su vehículo en el Acceso Este, a la altura del ingreso a Rodríguez Peña.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor, identificado como F.S.B., circulaba en un Mini Cooper hacia el este cuando, por razones que aún se investigan, perdió el dominio del rodado. El auto terminó sobre la banquina, con las cuatro ruedas hacia arriba.

El hombre fue asistido en el lugar y solo presentaba lesiones leves. Sin embargo, al realizarle el dosaje de alcohol, se constató que manejaba con 1,61 gramos de alcohol en sangre, más de tres veces lo permitido por la ley.

En el hecho trabajó personal policial y de emergencias médicas.

