Mató a una nena, cambió de género en la cárcel, le pidió perdón a la mamá por Facebook y le prohibieron usar redes

El juez de Ejecución Penal N° 1 de Bahía Blanca, Claudio Brun, resolvió prohibirle el uso de redes sociales a Jonathan Luna, condenado por el femicidio de Micaela Ortega, la niña de 12 años asesinada en 2016 tras ser engañada por internet. La medida se adoptó luego de que la madre de la víctima denunciara haber recibido mensajes desde un perfil de Facebook vinculado al acusado.

A comienzos de agosto, Mónica Cid denunció que Luna —quien en prisión cambió de género y ahora se identifica como Joana— le escribió a través de Messenger, expresando: “Espero que algún día usted me pueda perdonar y hoy estoy pagando mi error”.

Durante las audiencias, Luna negó haber enviado esos mensajes y afirmó que no posee teléfono celular en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela desde 2023. Aseguró que el perfil fue creado por un allegado a la ex pareja de su actual compañera de celda, como represalia por la relación que mantienen.

Pese a las negativas, el juez Brun consideró que la gravedad de los delitos cometidos —incluido el grooming— justificaba extremar las restricciones:

“Se impone la prohibición absoluta de acceso a redes sociales desde telefonía celular o cualquier otro dispositivo electrónico dentro del ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense”, indica el fallo de 14 páginas.