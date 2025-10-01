Delatado por su novia y engañado por la Policía: los detalles de la detención de Pequeño J en Perú

El prófugo Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, cayó detenido en Perú en la noche del martes . El joven de 20 años está acusado de haber ordenado el triple femicidio narco de Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes halladas descuartizadas en Florencio Varela.

La detención se logró tras una delación inesperada de su propia novia y una trampa que le hizo la Policía . El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, dio detalles del procedimiento.

“Llegamos tres horas después que él se fuera del lugar. Casi lo agarramos en ese momento. Ahí encontramos mucha información y lo estuvimos esperando” , contó Alonso a TN. En ese momento, el dato inicial llevó a las autoridades al búnker que el narco tenía en el Gran Buenos Aires.

Acto seguido, los investigadores allanaron el departamento que él alquilaba en un complejo vinculado a la familia de su novia. Allí hallaron documentos, un arma de fuego, municiones y ropa. En este sentido, la pareja del acusado aportó datos clave , entre ellos el celular que usaba Pequeño J, lo que permitió iniciar las escuchas.

“ Obtuvimos el teléfono que estaba usando y lo pusimos en escucha directa . Así empezamos a tener, fundamentalmente, su ubicación a través de las antenas y tomamos conocimiento que él estaba emprendiendo su salida al país”, añadió Alonso. Así comenzó el seguimiento que lo cercó.

En paralelo, la fuerza bonaerense también obtuvo el celular de Matías Ozorio, mano derecha del narco, que tenía pedido de captura internacional. Ozorio fue detenido en Perú tras coordinar un encuentro con Pequeño J, lo que permitió a los agentes interceptar las comunicaciones entre ambos.

En ese marco, la Policía antidrogas de Perú tomó el control de la operación. Continuaron el diálogo con Pequeño J simulando ser su lugarteniente y acordaron un punto de reunión. Allí montaron la trampa que concluyó con la detención del joven narco de 20 años.

Al respecto, Alonso destacó que el aporte de la novia no fue el único: “Además de la pareja, también fue fundamental el testimonio de varias personas porque el crimen fue tan violento que el resto de las organizaciones que lo conocían decidieron entregarlo”.

El ministro relató también que la brutalidad del caso generó un quiebre en el ambiente narco. “Lo que le pasó a él es que fue tan violento y tan terrible lo que hizo que el resto de las organizaciones decidieron entregarlo”, sostuvo. Ahora Pequeño J deberá responder ante la Justicia.