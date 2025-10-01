Robo millonario a un supermercado: se llevaron la caja registradora, bolsones de mercadería y 60 kg de carne

Se trata de un supermercado que se encuentra en La Consulta, San Carlos. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio.

En la madrugada del hoy, delincuentes ingresaron al supermercado El Castillo. El local se encuentra a un costado de la calle Ejército Los Andes, La Consulta, San Carlos.

Los ladrones se llevaron la caja registradora, mercadería y más de 60 kilos de carne. De acuerdo a lo informado por El Cuco Digital, los ladrones ingresaron al local por una propiedad colindante y habrían escapado por un descampado que se ubica hacia el este de la propiedad.

Fotografía del descampado en La Consulta Fotografía del descampado. El Cuco Digital En diálogo con el citado medio, Carlos Montenegro, propietario del lugar, brindó detalles del caso: “En horas de la madrugada, cerca de la 1, por las cámaras de seguridad vimos a una persona que ingresó al interior del supermercado y se llevó la caja registradora. Y luego horas después, dos personas encapuchadas volvieron a ingresar y se llevaron bolsones con mercadería y más de 60 kilos de carne”.