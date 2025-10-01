Robo millonario a un supermercado: se llevaron la caja registradora, bolsones de mercadería y 60 kg de carne

En la madrugada del hoy, delincuentes ingresaron al supermercado El Castillo. El local se encuentra a un costado de la calle Ejército Los Andes, La Consulta, San Carlos.
Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio.
Los ladrones se llevaron la caja registradora, mercadería y más de 60 kilos de carne. De acuerdo a lo informado por El Cuco Digital, los ladrones ingresaron al local por una propiedad colindante y habrían escapado por un descampado que se ubica hacia el este de la propiedad.
En diálogo con el citado medio, Carlos Montenegro, propietario del lugar, brindó detalles del caso: “En horas de la madrugada, cerca de la 1, por las cámaras de seguridad vimos a una persona que ingresó al interior del supermercado y se llevó la caja registradora. Y luego horas después, dos personas encapuchadas volvieron a ingresar y se llevaron bolsones con mercadería y más de 60 kilos de carne”.
“Por lo que vimos en las cámaras de seguridad, estas personas estaban muy bien preparadas, porque no solo estaban encapuchados, también tenían guantes”, manifestó la víctima del robo. Más temprano, en el lugar del hecho trabajaba personal de Comisaría 41, investigaciones y canes, con el objetivo de levantar huellas.