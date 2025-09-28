28 de septiembre de 2025 - 13:11

Le robaron al "Pulga" Rodríguez y la policía descubrió que los responsables eran dos vecinos de 13 años

El delantero de Colón de Santa Fe sufrió el robo de joyas, perfumes e indumentaria en su vivienda de un country en Santo Tomé. La investigación destapó una resolución inesperada.

Le robaron al Pulga Rodríguez y la policía descubrió que los responsables eran dos vecinos de 13 años.

Le robaron al "Pulga" Rodríguez y la policía descubrió que los responsables eran dos vecinos de 13 años.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de Santa Fe logró esclarecer el robo a la casa de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, jugador de Colón, ocurrido el domingo pasado en un country de Santo Tomé. Tras varios días de investigación, las autoridades confirmaron que los responsables fueron dos adolescentes de 13 años, vecinos del propio barrio privado.

Leé además

La misteriosa luz que iluminó el cielo en Córdoba

Misterio en la noche: qué era la enigmática luz que sorprendió a miles de personas

Por Redacción Sociedad
Con un gol del paraguayo, Alex Arce los Azules igualan en Santa Fe frente al puntero. 

Independiente Rivadavia rescató un valioso empate ante el líder en Santa Fe

Por Sergio Faria

El robo y la denuncia del jugador

Rodríguez había denunciado que, al regresar a su vivienda, descubrió la falta de joyas, perfumes e indumentaria deportiva. Según su declaración, una puerta había quedado sin cerrar y por allí ingresaron los ladrones. En un principio, se sospechó de un ingreso externo, pero esa hipótesis fue perdiendo fuerza con el correr de las horas.

Con el avance de la causa, los investigadores determinaron que los autores eran dos menores de 13 años que residen dentro del mismo country. Debido a su edad, resultan inimputables penalmente según la legislación, por lo que el caso quedó bajo la órbita de la Justicia de Menores.

Le robaron al "Pulga" Rodríguez y la policía descubrió que los responsables eran dos vecinos de 13 años
La policía logró recuperar parte de las pertenencias del futbolista de Colón de Santa Fe.

La policía logró recuperar parte de las pertenencias del futbolista de Colón de Santa Fe.

Lograron recuperar parte de las pertenencias robadas, pero falta el dinero y las joyas.

La confirmación de que los responsables pertenecen al propio barrio generó sorpresa e indignación entre los vecinos, que en un principio creían que se trataba de delincuentes externos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Córdoba en alerta: un nene de 13 años y un hombre de 57 murieron mientras jugaban al fútbol.

Preocupación en Córdoba: un nene de 13 años y un hombre de 57 murieron mientras jugaban al fútbol

Por Redacción Policiales
Triple crimen en Florencio Varela: detuvieron a Ariel Giménez, acusado de enterrar los cuerpos  

Triple crimen en Florencio Varela: detuvieron al acusado de enterrar los cuerpos de Brenda, Morena y Lara

Por Redacción Policiales
Sabrina, madre de Morena, una de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

La mamá de Morena descartó a "Pequeño J" como autor del triple crimen: "Ni negociar un cajón de naranja puede"

Por Redacción Policiales
Accidente vial en Luján.

Una pick up chocó con un colectivo en Luján, impactó contra un árbol y sus ocupantes salieron despedidos

Por Redacción Policiales