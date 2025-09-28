El delantero de Colón de Santa Fe sufrió el robo de joyas, perfumes e indumentaria en su vivienda de un country en Santo Tomé. La investigación destapó una resolución inesperada.

Le robaron al "Pulga" Rodríguez y la policía descubrió que los responsables eran dos vecinos de 13 años.

La Policía de Santa Fe logró esclarecer el robo a la casa de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, jugador de Colón, ocurrido el domingo pasado en un country de Santo Tomé. Tras varios días de investigación, las autoridades confirmaron que los responsables fueron dos adolescentes de 13 años, vecinos del propio barrio privado.

El robo y la denuncia del jugador Rodríguez había denunciado que, al regresar a su vivienda, descubrió la falta de joyas, perfumes e indumentaria deportiva. Según su declaración, una puerta había quedado sin cerrar y por allí ingresaron los ladrones. En un principio, se sospechó de un ingreso externo, pero esa hipótesis fue perdiendo fuerza con el correr de las horas.

Con el avance de la causa, los investigadores determinaron que los autores eran dos menores de 13 años que residen dentro del mismo country. Debido a su edad, resultan inimputables penalmente según la legislación, por lo que el caso quedó bajo la órbita de la Justicia de Menores.

