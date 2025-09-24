Misterio en la noche: qué era la enigmática luz que sorprendió a miles de personas

Una misteriosa luz iluminó el cielo de Córdoba alrededor de las 5.49 de este miércoles, generando asombro y misterio en la provincia y en otras regiones cercanas, como Santa Fe y Santiago del Estero. Los testigos del fenómeno describieron la luz con diferentes colores, algunos la vieron de color plateado y otros de un tono amarillo.
El director del Observatorio de Santa Fe, Jorge Coghlan, fue consultado por el fenómeno y explicó en Cadena 3 que "seguramente se trata de materia interplanetaria que se ha desintegrado", haciendo referencia a la posible caída de un satélite o un bólido.
Coghlan detalló que el evento ocurrió a una altitud de aproximadamente 85 kilómetros y que fue visible en un radio de más de 300 kilómetros, lo que explica los múltiples reportes desde distintas provincias.
El experto describió el objeto como un bólido, un tipo de meteoro que, pese a su apariencia, "prácticamente no cae nada, todo se desintegra" y si algo llegara a la superficie, sería en forma de polvo.
Los testimonios coinciden en que la trayectoria del fenómeno fue de oeste a este y, aunque pareció durar varios segundos, Coghlan aclaró que la duración real fue de "como máximo dos o tres segundos".