24 de septiembre de 2025 - 10:37

Misterio en la noche: qué era la enigmática luz que sorprendió a miles de personas

El fenómeno dejó a los habitantes de varias provincias sorprendidos y generó un debate sobre su origen. Los expertos creen que se trató de un bólido, un objeto que se desintegró en la atmósfera.

La misteriosa luz que iluminó el cielo en Córdoba

La misteriosa luz que iluminó el cielo en Córdoba

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una misteriosa luz iluminó el cielo de Córdoba alrededor de las 5.49 de este miércoles, generando asombro y misterio en la provincia y en otras regiones cercanas, como Santa Fe y Santiago del Estero. Los testigos del fenómeno describieron la luz con diferentes colores, algunos la vieron de color plateado y otros de un tono amarillo.

El director del Observatorio de Santa Fe, Jorge Coghlan, fue consultado por el fenómeno y explicó en Cadena 3 que "seguramente se trata de materia interplanetaria que se ha desintegrado", haciendo referencia a la posible caída de un satélite o un bólido.

El experto describió el objeto como un bólido, un tipo de meteoro que, pese a su apariencia, "prácticamente no cae nada, todo se desintegra" y si algo llegara a la superficie, sería en forma de polvo.

Los testimonios coinciden en que la trayectoria del fenómeno fue de oeste a este y, aunque pareció durar varios segundos, Coghlan aclaró que la duración real fue de "como máximo dos o tres segundos".

