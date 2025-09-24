Misterio en la noche: qué era la enigmática luz que sorprendió a miles de personas

El fenómeno dejó a los habitantes de varias provincias sorprendidos y generó un debate sobre su origen. Los expertos creen que se trató de un bólido, un objeto que se desintegró en la atmósfera.

Una misteriosa luz iluminó el cielo de Córdoba alrededor de las 5.49 de este miércoles, generando asombro y misterio en la provincia y en otras regiones cercanas, como Santa Fe y Santiago del Estero. Los testigos del fenómeno describieron la luz con diferentes colores, algunos la vieron de color plateado y otros de un tono amarillo.

El director del Observatorio de Santa Fe, Jorge Coghlan, fue consultado por el fenómeno y explicó en Cadena 3 que "seguramente se trata de materia interplanetaria que se ha desintegrado", haciendo referencia a la posible caída de un satélite o un bólido.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario) Coghlan detalló que el evento ocurrió a una altitud de aproximadamente 85 kilómetros y que fue visible en un radio de más de 300 kilómetros, lo que explica los múltiples reportes desde distintas provincias.

El experto describió el objeto como un bólido, un tipo de meteoro que, pese a su apariencia, "prácticamente no cae nada, todo se desintegra" y si algo llegara a la superficie, sería en forma de polvo.