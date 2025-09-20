Así es la casa de Georgina Barbarossa: estilo campestre, mucha arboleda y luz natural por todos lados

Ubicada en la provincia de Córdoba, la casa de la conductora es el escape a su rutina tan pesada en televisión.

Georgina Barbarossa tiene una casa en medio de las Sierras de Córdoba, que le ayuda a relajarse.

Georgina Barbarossa pudo adquirir, años atrás, gracias a su exitosa carrera marcada por ficciones y éxitos televisivos una increíble propiedad, que está lejos de la Ciudad. Su punto de ubicación es Villa Giardino, Córdoba, una provincia a la que la actriz siempre vuelve para disfrutar de la naturaleza.

La conductora tiene una agenda repleta de compromisos laborales, pero en sus días libres, y en aquellos momentos en los que puede viajar sin problemas, elige escaparse a Villa Giardino (en medio de las Sierras Cordobesas), para disfrutar de la tranquilidad que le brinda el hogar que diseñó tiempo atrás junto a su esposo de quién enviudó en el año 2001.

Según mostró la también actriz, la propiedad cuenta con un parque amplio, espacios de recreación, juegos y una gran pileta. Está rodeada de espacios verdes y de sierras cordobesas que ofrecen una vista única.

Tal como se puede ver en las imágenes, el interior de su residencia en Córdoba posee ambientes cálidos y acogedores, decorado con un estilo rústico y una fuerte impronta de cabaña de montaña ya que las maderas predominan en los espacios. Asimismo, cuenta con una chimenea de piedra, amplias ventanas con cortinas claras, que permiten la entrada de luz natural, conectando el interior con el entorno verde exterior, y una distribución del mobiliario que la vuelve más funcional.

El Refugio Giardino, la casa en Córdoba de Georgina Barbarossa "El Refugio Giardino", como lo llama la conductora de A la Barbarossa, tiene más de una hectárea de parque con árboles y una enorme huerta, que permiten disfrutar de la naturaleza y de paisajes soñados donde la calma predomina. También contó que sumó más comodidades en los últimos años como un jacuzzi con deck de madera, unas reposeras, sombrillas y varios juegos al aire libre, que fueron pensados para sus nietos en un futuro.