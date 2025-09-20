20 de septiembre de 2025 - 11:19

Así es la casa de Georgina Barbarossa: estilo campestre, mucha arboleda y luz natural por todos lados

Ubicada en la provincia de Córdoba, la casa de la conductora es el escape a su rutina tan pesada en televisión.

Georgina Barbarossa tiene una casa en medio de las Sierras de Córdoba, que le ayuda a relajarse.

Georgina Barbarossa tiene una casa en medio de las Sierras de Córdoba, que le ayuda a relajarse.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Por fallas en la producción, se filtraron los 4 finalistas de La Voz Argentina.

Se supo cuáles son los 4 finalistas de La Voz Argentina 2025 y hay sorpresas

Por Redacción Espectáculos
por que internaron a luciana geuna y el emotivo mensaje que compartio en sus redes

Por qué internaron a Luciana Geuna y el emotivo mensaje que compartió en sus redes

Por Redacción Espectáculos

La conductora tiene una agenda repleta de compromisos laborales, pero en sus días libres, y en aquellos momentos en los que puede viajar sin problemas, elige escaparse a Villa Giardino (en medio de las Sierras Cordobesas), para disfrutar de la tranquilidad que le brinda el hogar que diseñó tiempo atrás junto a su esposo de quién enviudó en el año 2001.

Georgina Barbarossa
Georgina Barbarossa tiene una casa en medio de las Sierras de Córdoba, que le ayuda a relajarse.

Georgina Barbarossa tiene una casa en medio de las Sierras de Córdoba, que le ayuda a relajarse.

Georgina Barbarossa
Georgina Barbarossa tiene una casa en medio de las Sierras de Córdoba, que le ayuda a relajarse.

Georgina Barbarossa tiene una casa en medio de las Sierras de Córdoba, que le ayuda a relajarse.

Según mostró la también actriz, la propiedad cuenta con un parque amplio, espacios de recreación, juegos y una gran pileta. Está rodeada de espacios verdes y de sierras cordobesas que ofrecen una vista única.

Tal como se puede ver en las imágenes, el interior de su residencia en Córdoba posee ambientes cálidos y acogedores, decorado con un estilo rústico y una fuerte impronta de cabaña de montaña ya que las maderas predominan en los espacios. Asimismo, cuenta con una chimenea de piedra, amplias ventanas con cortinas claras, que permiten la entrada de luz natural, conectando el interior con el entorno verde exterior, y una distribución del mobiliario que la vuelve más funcional.

Georgina Barbarossa
Georgina Barbarossa tiene una casa en medio de las Sierras de Córdoba, que le ayuda a relajarse.

Georgina Barbarossa tiene una casa en medio de las Sierras de Córdoba, que le ayuda a relajarse.

Georgina Barbarossa
Georgina Barbarossa tiene una casa en medio de las Sierras de Córdoba, que le ayuda a relajarse.

Georgina Barbarossa tiene una casa en medio de las Sierras de Córdoba, que le ayuda a relajarse.

Georgina Barbarossa
Georgina Barbarossa tiene una casa en medio de las Sierras de Córdoba, que le ayuda a relajarse.

Georgina Barbarossa tiene una casa en medio de las Sierras de Córdoba, que le ayuda a relajarse.

El Refugio Giardino, la casa en Córdoba de Georgina Barbarossa

"El Refugio Giardino", como lo llama la conductora de A la Barbarossa, tiene más de una hectárea de parque con árboles y una enorme huerta, que permiten disfrutar de la naturaleza y de paisajes soñados donde la calma predomina. También contó que sumó más comodidades en los últimos años como un jacuzzi con deck de madera, unas reposeras, sombrillas y varios juegos al aire libre, que fueron pensados para sus nietos en un futuro.

Cabe mencionar que, de acuerdo a lo relatado por la actriz, durante el verano la cabaña que habita, se pone en alquiler. Por lo tanto, durante el resto del año se organiza para viajar e instalarse allí por pocos días antes de regresar y retomar sus proyectos laborales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

te la podes guardar en el bolsillo: el enojo de camilota por una pregunta sobre la internacion de thiago medina

"Te la podés guardar en el bolsillo": el enojo de Camilota por una pregunta sobre la internación de Thiago Medina

Por Redacción Espectáculos
Juliana Gallipoliti anunció su salida de Agapornis, tras dos años formando parte de la banda.

Juliana Gallipoliti anunció ya no es parte de Agapornis: "Llegó el momento de dar un paso al costado"

Por Agustín Zamora
Cazzu estudió dos carreras antes de lanzarse de lleno en la música.

Este es el nivel de estudios alcanzado por Cazzu: estudió 2 carreras y no ejerció ninguna

Por Agustín Zamora
Un productor de Gran Hermano reveló datos sobre el nuevo formato. 

Un productor de Gran Hermano filtró información secreta de la "Generación Dorada": "Es mentira..."

Por Agustín Zamora