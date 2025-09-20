20 de septiembre de 2025 - 11:49

Juliana Gallipoliti anunció ya no es parte de Agapornis: "Llegó el momento de dar un paso al costado"

La cantante correntina, que ingreso a la banda en 2023 dio a conocer la sorpresiva noticia a través de sus redes sociales.

Juliana Gallipoliti anunció su salida de Agapornis, tras dos años formando parte de la banda.

Juliana Gallipoliti anunció su salida de Agapornis, tras dos años formando parte de la banda.

A través de sus redes sociales, la correntina de 26 años confirmó que arrancará una nueva etapa en su vida musical y que sin dudas, vendrán cosas mejores.

Gallipoliti eligió su cuenta de Instagram para anunciar que ya no será la voz de la banda Agapornis: “Hoy quiero compartirles algo muy importante para mí: después de años hermosos y de muchísimos recuerdos, ya no formo parte de @agapornisagp”.

Juliana Gallipoliti anunció su salida de Agapornis, tras dos años formando parte de la banda.

Juliana Gallipoliti anunció su salida de Agapornis, tras dos años formando parte de la banda.

Fueron años de crecimiento, de música, de escenarios compartidos, de viajes y de momentos que voy a guardar para siempre en mi corazón. Me llevo mucho aprendizaje y sobre todo el amor inmenso de ustedes, que siempre estuvieron acompañando”, expresó.

Además en el posteo aseguró que no fue sencillo separse de la banda: “tomar esta decisión no fue fácil, porque cada paso en la banda fue parte de mi historia y me marcó profundamente, pero siento que llegó el momento de dar un paso al costado”.

Juliana Gallipoliti anunció su salida de Agapornis, tras dos años formando parte de la banda.

Juliana Gallipoliti anunció su salida de Agapornis, tras dos años formando parte de la banda.

También agradeció el apoyo y la confía que le brindaron sus compañeros del reconocido grupo musical de cumbia pop. “Estoy profundamente agradecida a mis compañeros por confiar desde el primer momento en mí, a todo el equipo que siempre estuvo detrás y, sobre todo, a cada persona que alguna vez cantó, bailó y vibró con nosotros”.

“Se viene una nueva etapa y espero que me acompañen con la misma fuerza y amor con la que lo hicieron hasta ahora. Lo mejor siempre está por venir. GRACIAS!!!”, concluyó su publicación en la que no deja de recibir elogios y palabras de aliento.

