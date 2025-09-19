Karina Jelinek confirmó que se separó de Flor Parise con un mensaje que escandalizó a todos

La relación entre Karina Jelinek y Flor Parise, que blanquearon en marzo de 2023 tras años de rumores, volvió a quedar en el centro de las dudas. La modelo publicó en Instagram un mensaje donde confirmaba que estaba soltera. Pocas horas después, borró el mensaje sin dar más explicaciones.

Karina Jelinek y Flor Parise. Karina Jelinek y Flor Parise. El mensaje de Karina Jelinek El episodio se suma a una serie de vaivenes en el vínculo, que incluyó rumores de separación, acusaciones públicas y la idea de un casamiento en el horizonte. La ambigüedad volvió a hacerse presente, ya que ni Jelinek ni Parise respondieron consultas posteriores. Desde la cuenta de X de LAM mostraron la captura de pantalla de la publicación y remarcaron que habían anticipado la noticia, reforzando la incertidumbre en torno al estado de la pareja.

Karina Jelinek El supuesto casamiento En los últimos meses, ambas habían dado declaraciones contradictorias sobre el supuesto casamiento. “No sé, yo qué sé, capaz sí, capaz no”, había dicho Jelinek al ser consultada por la boda. También habló de una posible ceremonia simbólica en Tulum: “Un amigo tiene un hotel, es algo simbólico, divertido, maya”. Parise agregó que habían considerado junio como fecha tentativa, aunque la descartaron: “Lo íbamos a hacer en Tulum, pero las playas no están lindas”. A la hora de aclarar si se trataría de una unión legal, fue categórica: “No, la idea es hacer una fiesta”.

Paz Cornú, diseñadora de moda y amiga de la pareja, aseguró haber sido contactada para diseñar los vestidos de novia. "Me escribieron para hacerles el vestido de novia, pero después no me escribieron. Las esperé para la prueba, pero después no las vi más. No sé qué pasó", contó. Jelinek, además, había expresado meses atrás a Infobae: "¿Por qué no? Sí, me encantaría. Me casaría varias veces. La vida es tan linda y hay que disfrutarla".