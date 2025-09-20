20 de septiembre de 2025 - 10:37

Este es el nivel de estudios alcanzado por Cazzu: estudió 2 carreras y no ejerció ninguna

El nivel de estudios de la cantante jujeña es más amplio de lo que se cree y va más allá de la música.

Cazzu estudió dos carreras antes de lanzarse de lleno en la música.

Cazzu estudió dos carreras antes de lanzarse de lleno en la música.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

¿Qué estudios tiene Cazzu?

En cuanto a sus estudios, la historia de la cantante de 31 años es un viaje fascinante que refleja su constante búsqueda de expresión y creatividad. Después de crecer inmersa en la vibrante cultura argentina durante su educación básica, decidió explorar nuevos horizontes académicos.

Cazzu
Cazzu estudió dos carreras antes de lanzarse de lleno en la música.

Cazzu estudió dos carreras antes de lanzarse de lleno en la música.

De este modo, se mudó a Tucumán para estudiar cine, sumergiéndose en el mundo del séptimo arte y cultivando su sensibilidad artística desde una perspectiva cinematográfica. Pero su sed de conocimiento la llevó más lejos, trasladándose a Buenos Aires para especializarse en Diseño Multimedia.

Este cambio le permitió explorar su pasión por la música de manera más profunda. Cazzu cuenta que con el dinero de sus primeros trabajos, alquilaba salas de grabación para poder filmar sus primeros videos musicales.

Actualmente, con varios álbumes y sencillos exitosos en Argentina y otros países de habla hispana, que la han consolidado como una figura importante en la escena urbana se puede decir que su trabajo refleja su dedicación a la creatividad y su búsqueda constante de superación.

