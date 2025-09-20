Este es el nivel de estudios alcanzado por Cazzu: estudió 2 carreras y no ejerció ninguna

El nivel de estudios de la cantante jujeña es más amplio de lo que se cree y va más allá de la música.

Cazzu ha estado en boca de todos desde que se separó de Christian Nodal, a mediados de 2024. Con los reflectores sobre ella, los fans tantos propios, como los del cantante mexicano, que no dejan de pegarle por haberlo dejado, han querido saber más sobre diferentes aspectos de su vida, incluyendo su nivel de estudios.

Hay que tener en cuenta, que a diferencia de otras artistas, Julieta Cazzuchelli nació en Jujuy, por lo que su vida fue a a base de sacrificios, como dejar de adolescente su casa famliar para llegar a ganarse un lugar en la música como cantante.

El estilo musical de Cazzu combina letras atrevidas y provocativas con ritmos pegajosos y contemporáneos, lo que le ha valido una base de seguidores sólida y colaboraciones con artistas reconocidos.

¿Qué estudios tiene Cazzu? En cuanto a sus estudios, la historia de la cantante de 31 años es un viaje fascinante que refleja su constante búsqueda de expresión y creatividad. Después de crecer inmersa en la vibrante cultura argentina durante su educación básica, decidió explorar nuevos horizontes académicos.

De este modo, se mudó a Tucumán para estudiar cine, sumergiéndose en el mundo del séptimo arte y cultivando su sensibilidad artística desde una perspectiva cinematográfica. Pero su sed de conocimiento la llevó más lejos, trasladándose a Buenos Aires para especializarse en Diseño Multimedia.

Este cambio le permitió explorar su pasión por la música de manera más profunda. Cazzu cuenta que con el dinero de sus primeros trabajos, alquilaba salas de grabación para poder filmar sus primeros videos musicales. Actualmente, con varios álbumes y sencillos exitosos en Argentina y otros países de habla hispana, que la han consolidado como una figura importante en la escena urbana se puede decir que su trabajo refleja su dedicación a la creatividad y su búsqueda constante de superación.